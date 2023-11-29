Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning, Polusi Kendaraan Picu Tekanan Darah Tinggi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:24 WIB
Warning, Polusi Kendaraan Picu Tekanan Darah Tinggi
Polusi udara. (Foto: Freepik)
A
A
A

POLUSI udara telah dikaitkan dengan kondisi kesehatan jangka panjang, termasuk risiko penyakit kardiovaskular, asma, kanker paru-paru, dan kematian.

Menghirup udara yang tercemar dari lalu lintas jalan raya dapat meningkatkan tekanan darah penumpang hingga 24 jam, terungkap dalam sebuah studi, seperti dilaporkan laman Medical Daily.

 tekanan darah tinggi

Tim dari University of Washington, yang mengevaluasi risiko kesehatan penumpang yang melakukan perjalanan, menemukan bahwa polusi dari lalu lintas padat mengakibatkan peningkatan tekanan darah yang setara dengan efek diet tinggi natrium. Penelitian itu dipublikasikan di Annals of Internal Medicine.

 BACA JUGA:

“Tubuh memiliki serangkaian sistem yang kompleks untuk menjaga tekanan darah di otak tetap sama sepanjang waktu. Ini adalah sistem yang sangat kompleks dan diatur dengan ketat, dan tampaknya, dalam salah satu mekanisme tersebut, polusi udara terkait dengan lalu lintas mengganggu tekanan darah,” kata Joel Kaufman, yang memimpin penelitian tersebut.

Para peneliti memantau tekanan darah partisipan sehat berusia antara 22 dan 45 tahun ketika mereka melewati jam sibuk lalu lintas Seattle, Amerika Serikat. Selama dua kali berkendara, udara jalan tanpa filter diperbolehkan masuk ke dalam mobil, sedangkan pada perjalanan ketiga, filter HEPA (udara partikulat efisiensi tinggi) memblokir 86 persen polusi partikulat.

Peserta tidak menyadari apakah mereka menghirup udara bersih atau udara tanpa filter.

“Menghirup udara tanpa filter mengakibatkan peningkatan tekanan darah bersih lebih dari 4,50 mm Hg (milimeter air raksa) bila dibandingkan dengan berkendara dengan udara yang disaring. Peningkatan tersebut terjadi dengan cepat, mencapai puncaknya sekitar satu jam setelah berkendara dan tetap stabil setidaknya selama 24 jam, " tulis para peneliti.

Penelitian itu tidak meneliti variasi tekanan darah melebihi batas 24 jam.

“Kita tahu bahwa peningkatan kecil dalam tekanan darah seperti ini, pada tingkat populasi, berhubungan dengan peningkatan penyakit kardiovaskular yang signifikan. Ada pemahaman yang berkembang bahwa polusi udara berkontribusi terhadap masalah jantung. Gagasan bahwa polusi udara di jalan raya pada tingkat yang relatif rendah dapat mempengaruhi tekanan darah sebesar ini merupakan bagian penting dari teka-teki yang kami coba pecahkan,” kata Kaufman.

 BACA JUGA:

Meskipun tingkat polusi keseluruhan yang diukur dengan konsentrasi partikel halus (PM 2.5) relatif rendah dalam penelitian ini, udara tanpa filter mengandung partikel ultrahalus tingkat tinggi. Partikel ultrahalus merupakan polutan yang tidak diatur dengan ukuran diameter kurang dari 100 nanometer yang telah menjadi sumber kekhawatiran di kalangan pakar kesehatan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/298/3188677//cabai-ik8B_large.jpg
Cabai Ternyata Bisa Bantu Turunkan Darah Tinggi, Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/298/3188277//pisang-JdVP_large.jpg
Makan Pisang Setiap Hari Ternyata Bantu Jaga Tekanan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181711//lari_pagi-q8TV_large.jpg
Tangkis Mager, Ini 5 Cara Biasakan Jalan Pagi yang Manfaatnya Baik untuk Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181708//jalan_kaki-guVo_large.jpg
Dianggap Sepele, Nyatanya Rutin Jalan Kaki Bisa Kurangi Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179784//menkes-QyAx_large.jpg
Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik, Menkes Ajak Warga Pakai Masker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement