Beredar Video Miris Bayi-Bayi Prematur Mati Membusuk di RS, Begini Faktanya

MASYARAKAT dunia maya dikejutkan oleh video yang beredar di berbagai platform sosial media mengenai kondisi bayi-bayi prematur Palestina. Salah satu platform yang mengunggah video tersebut adalah akun X @yanyarlfes, Rabu (29/11/2023) ini.

Dalam unggahan video tersebut diperlihatkan sebuah tayangan berita yang memperlihatkan kondisi sebuah ruangan rumah sakit yang diyakini ruangan Intensive Car Unit (ICU). Di ruangan tersebut terdapat beberapa bangsal yang diyakini berisi bayi-bayi Palestina yang lahir dalam keadaan prematur.

Yang bikin shock, bayi-bayi prematur tersebut sudah meninggal dunia dan dibiarkan membusuk.

"Bayi-bayi prematur membusuk di RS karena dokter dan orang tuanya dipaksa pergi. Mereka meninggal pelan-pelan. Akhirnya terungkap setelah berminggu-minggu RS-nya dikuasai Israel," tulis akun X @tanyarlfes.

Dalam penelusuran MNC Portal Indonesia, video tersebut merupakan siaran berita yang milik Al Mashhad. Hanya saja dalam sosial media Al Mashhad, baik Instagram dan Twitter, tidak ditemukan video yang diunggah oleh akun X @tanyarlfes dalam lini masa sosial media milik mereka.

Yang pasti banyak orang mengklaim bahwa siaran tersebut dilakukan di rumah sakit Al-Nasr, Gaza, Palestina. Dalam laporan Washington Post disebutkan bahwa ada lima bayi prematur yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena rumah sakit diambil alih oleh tentara Israel.