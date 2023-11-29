Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Pulau Maratua, Surga Bahari di Ujung Kalimantan Timur

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:01 WIB
Intip Keindahan Pulau Maratua, Surga Bahari di Ujung Kalimantan Timur
Pulau Maratua, Kalimantan Timur (Foto: Instagram/@kaumtropis)
A
A
A

SEBAGAI negara maritim, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata bahari memukau, yang tak hanya diakui oleh wisatawan domestik, namun juga turis mancanegara.

Salah satunya adalah Pulau Maratua. Maratua bisa dikatakan sebagai salah satu surga bahari yang dimiliki Indonesia.

Meski letaknya berada di Laut Sulawesi, namun secara administrasi Pulau Maratua tercatat sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Jika ditelisik lebih dalam, pesona Pulau Maratua yang bertetangga dengan Filipina dan Sabah, Malaysia Timur ini sungguh menakjubkan.

Pulau Maratua

(Foto: Instagram/@pulaumaratua)

Tidak hanya pantai, biota laut, aneka ikan, penyu, hingga terumbu karang di sana pun komplet dan bakal membuat siapapun kangen untuk kembali berkunjung.

Akan disayangkan, jika Anda menginjakkan kaki di Pulau Maratua hanya berdiam diri atau sekadar berjemu.

Cobalah melakukan berbagai kegiatan seru lainnya yang dapat menciptakan memori indah di tempat wisata ini. Anda bisa coba berenang bersama ikan-ikan menggemaskan di tengah air laut yang jernih.

Bagi pencinta snorkeling juga jangan sampai melewatkan keindahan bawah laut di Pulau Maratua yang sangat memyenangkan untuk dieksplor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018671/spot_diving_di_pulau_sangalaki-rNz5_large.JPG
5 Spot Diving Terbaik di Pulau Sangalaki, Panorama Bawah Lautnya Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/408/3017088/pantai_patawana-oyf7_large.JPG
Pantai Patawana, Surga Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/408/3014146/pantai-ranca-buaya-garut-lokasi-fasilitas-wisata-dan-harga-tiket-masuk-D31HDycp2J.JPG
Pantai Ranca Buaya Garut: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/408/3010807/5-pantai-tersembunyi-di-kebumen-nomor-2-view-nya-keren-rasa-selandia-baru-IaEARAqwxS.JPG
5 Pantai Tersembunyi di Kebumen, Nomor 2 View-nya Keren Rasa Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/408/2994131/4-pantai-cantik-di-tanjung-lesung-cocok-buat-liburan-lebaran-bersama-keluarga-506SBk96He.JPG
4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/408/2990946/cara-menuju-pantai-sebalang-kepingan-surga-di-lampung-selatan-prfvhLoWZj.JPG
Cara Menuju Pantai Sebalang, Kepingan Surga di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement