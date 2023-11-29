Intip Keindahan Pulau Maratua, Surga Bahari di Ujung Kalimantan Timur

SEBAGAI negara maritim, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata bahari memukau, yang tak hanya diakui oleh wisatawan domestik, namun juga turis mancanegara.

Salah satunya adalah Pulau Maratua. Maratua bisa dikatakan sebagai salah satu surga bahari yang dimiliki Indonesia.

Meski letaknya berada di Laut Sulawesi, namun secara administrasi Pulau Maratua tercatat sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Jika ditelisik lebih dalam, pesona Pulau Maratua yang bertetangga dengan Filipina dan Sabah, Malaysia Timur ini sungguh menakjubkan.

(Foto: Instagram/@pulaumaratua)

Tidak hanya pantai, biota laut, aneka ikan, penyu, hingga terumbu karang di sana pun komplet dan bakal membuat siapapun kangen untuk kembali berkunjung.

Akan disayangkan, jika Anda menginjakkan kaki di Pulau Maratua hanya berdiam diri atau sekadar berjemu.

Cobalah melakukan berbagai kegiatan seru lainnya yang dapat menciptakan memori indah di tempat wisata ini. Anda bisa coba berenang bersama ikan-ikan menggemaskan di tengah air laut yang jernih.

Bagi pencinta snorkeling juga jangan sampai melewatkan keindahan bawah laut di Pulau Maratua yang sangat memyenangkan untuk dieksplor.