Intip Keunikan Hutan Beji Antaboga, Wisata Religi 6 Agama di Banyuwangi

INDONESIA memiliki beragam suku, bahasa, hingga kepercayaan agama. Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur punya sebuah hutan yang mengekspresikan kepercayaan enam agama resmi di Indonesia. Namanya Beji Antaboga yang terletak di Kalisepanjang, Hutan BKPH, Kecamatan Glenmore.

Hutan seluas 3 hektare di lereng Gunung Raung tersebut diisi bangunan rumah ibadah enam agama; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Tempat ibadahnya dibangun menyatu dengan alam sekitar.

BACA JUGA:

Wisatawan banyak berziarah untuk wisata religi dan mencari ketenangan, karena hutan tersebut rimbun dengan pohon pinus serta udaranya sejuk.

Anda akan menjumpai sebuah titik di bawah sebuah pohon beringin yang menyerupai pura Tirta Empul di Gianyar, Bali yang menjadi tempat beribadah umat Hindu. Ada jejeran guci yang mengalirkan air, dilengkapi dengan patung-patung dewa di sekitarnya.