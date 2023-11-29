10 Danau Terindah di Indonesia, Cocok buat Destinasi Liburan Akhir Tahun

LIBUR akhir tahun jadi momentum mengasyikkan buat mengeksplorasi berbagai destinasi wisata terbaik. Indonesia punya banyak sekali tempat-tempat indah yang layak untuk dijelajahi, terutama danau. Ada sederet danau di Tanah Air yang masyhur dengan kecantikannya.

Danau-danau indah yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara tentu jadi pilihan tepat untuk tujuan liburan seperti saar akhir tahun. Selain menikmati keindahan alamnya, Anda juga bisa menjelajahi ragam keunikan tradisi, budaya, sejarah, hingga kuliner di sekitar danau tersebut.

Anda akan terpesona dengan panorama memukau dan ketenangan yang ditawarkan oleh danau-danau ini, membuat liburan akhir tahun yang sempurna.

Berikut Okezone rangkum 10 danau terindah di Indonesia cocok buat liburan akhir tahun :

1. Danau Kelimutu

Danau Kelimutu di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal akan perubahan warna airnya yang unik. Terletak di puncak Gunung Kelimutu, salah satu gunung berapi aktif, danau ini memukau dengan tiga kawahnya yang menampilkan warna biru, hijau, dan merah yang berbeda.

Danau Kelimutu

Perubahan warna tersebut dipicu oleh keberadaan mineral dan gas vulkanik dalam danau. Fenomena alam ini, menjadi salah satu yang paling mencolok di Indonesia, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan.

Awalnya, kecantikan Danau Kelimutu ditemukan oleh Lio Van Such Telen, seorang warga Belanda pada tahun 1915. Pada tahun 1992, gunung ini diakui sebagai Tempat Konservasi Nasional Alam Kelimutu, memastikan kelestarian dan keindahan alamnya.

2. Danau Toba

Danau Toba, salah satu danau terbesar di dunia, menampilkan keindahan alam yang luar biasa. Terbentuk akibat letusan hebat Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu, danau ini menjadi daya tarik utama di Sumatera Utara.

Dengan luas lebih dari 1.145 kilometer persegi dan kedalaman mencapai 450 meter, Danau Toba terlihat lebih seperti lautan daripada danau.

Pulau Samosir, yang terletak di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini, menjadi tempat bersemayam bagi budaya Batak.

Danau Toba

Pengunjung juga akan disuguhkan pemandangan pegunungan dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Selain menjadi danau terluas di Indonesia, Danau Toba juga memegang predikat sebagai salah satu danau vulkanik terbesar di dunia.

Dengan panjang mencapai 100 kilometer (62 mil) dan lebar 30 kilometer (19 mil), serta kedalaman mencapai 505 meter, Danau Toba menjadi danau terdalam kedua di Indonesia dan menduduki peringkat ke-15 di dunia.

3. Danau Maninjau

Danau Maninjau yang dalam bahasa Minangkabau diterjemahkan sebagai "peninjauan" atau "pemandangan," merupakan perairan tenang yang terletak di tengah pegunungan Bukit Barisan. Keindahan pemandangan dan ketenangan suasana menjadikan Danau Maninjau, yang terletak di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, sebagai tempat ideal untuk bersantai.

Danau Maninjau adalah danau vulkanik yang terletak pada ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sekitar 99,5 kilometer persegi, dengan kedalaman maksimal mencapai 165 meter. Danau ini merupakan kaldera dari letusan besar gunung api strato komposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar besar Sumatera, yang dikenal sebagai Gunung Sitinjau.

Untuk mencapai danau ini, persiapkan diri untuk melintasi Kelok 44 yang terkenal dengan kemiringannya yang curam.

Danau Maninjau

4. Danau Sentani

Terletak di Jayapura, Danau Sentani mempesona dengan latar belakang pegunungan Papua yang megah dan rangkaian sekitar 22 pulau. Dengan luas mencapai 9.360 hektar, Danau Sentani menjadi danau terluas di Papua.

Salah satu daya tariknya adalah kampung Yoboi, yang dikenal karena rumah-rumah tradisionalnya yang mengapung di atas air, memperkenalkan keunikan budaya Papua.

Selain itu, danau ini merupakan destinasi wisata Indonesia yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, mirip Bukit Teletubbies, yang memukau dari kejauhan. Pesona hamparan perbukitan yang hijau dan berombak dapat membuat siapa saja terpesona.

Danau Sentani tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga menjadi pusat perhatian melalui Festival Danau Sentani yang diadakan setiap bulan Juni. Festival ini menampilkan pertunjukan adat yang menghiasi sekitar danau, menjadikannya sebagai tempat pariwisata yang penuh keseruan.

Danau Sentani

5. Danau Ranau

Sumatera menyimpan beragam kekayaan alam yang tak tertandingi, dan salah satu contohnya adalah Danau Ranau yang melintasi dua provinsi, Lampung dan Sumatra Selatan. Terletak di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, dan Kabupaten Lampung Barat, Lampunng.

Danau Ranau menonjol sebagai salah satu danau terbesar di Sumatera dengan luas mencapai 125,9 kilometer persegi dan titik terdalam mencapai 174 meter di bawah permukaan air. Keindahan danau ini semakin diperkaya dengan pegunungan yang melingkupi dan hutan lebat yang menyelimuti.

Di Danau Ranau, Anda dapat menikmati kegiatan seperti memancing, bersepeda, dan mendaki. Menariknya, di tengah danau ini terdapat Pulau Marisa yang menjadi destinasi wisata unik berkat keberadaan pemandian air panas alami.

6. Danau Matano

Danau Matano, terletak di Desa Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memegang predikat sebagai salah satu danau terdalam di Asia Tenggara, dengan kedalaman mencapai lebih dari 590 meter. Danau ini menempati peringkat ke-9 dalam daftar danau terdalam di dunia.

Sebagai danau tektonik purba, Danau Matano terbentuk dari aktivitas pergerakan lempeng kerak bumi pada akhir masa Pliosin sekitar 2-4 juta tahun yang lalu, seperti yang diungkapkan oleh Haffner et al. pada tahun 2001. Bagi Anda yang tertarik dengan keindahan bawah air, Danau Matano juga menyajikan pengalaman menyelam yang memukau.

Danau Matano menjadi bagian dari kawasan konservasi Taman Wisata Alam Danau Matano, menjadikannya destinasi yang sering dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Danau Gunung Tujuh

7. Danau Gunung Tujuh

Terletak di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat, Danau Gunung Tujuh memegang gelar sebagai danau tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 1.950 meter di atas permukaan laut. Lingkupannya yang diselimuti oleh hutan hujan tropis yang lebat menjadikannya tempat yang ideal untuk berjalan-jalan santai sambil menikmati keindahan alam.

Pesona Danau Gunung Tujuh tidak hanya terletak pada keberadaannya sendiri, melainkan juga pada gugusan gunung-gunung yang mengelilingi danau di wilayah ini. Panorama danau yang dihiasi oleh latar belakang deretan gunung menciptakan pemandangan yang sangat eksotis dan memukau.