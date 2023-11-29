Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Destinasi Wisata Paling Ikonik di Qatar, Keren Abis Wajib Masuk Itinerary

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |11:34 WIB
6 Destinasi Wisata Paling Ikonik di Qatar, Keren Abis Wajib Masuk Itinerary
Qatar, salah satu destinasi wisata kelas dunia di jazirah Arab (Foto: Instagram/@lukarcnelc)
A
A
A

QATAR merupakan negara yang terletak di bagian timur laut Semenanjung Arab, Asia Barat Daya, dan berbatasan dengan Arab Saudi di selatan. Negara ini memiliki garis pantai di Teluk Persia di sebelah utara.

Berjuluk The Maroon, negara ini memiliki destinasi wisata menakjubkan. Mulai dari Museum Seni Islam dan lainnya. Bahkan terdapat stadion yang pernah dijadikan sebagai venue pertandingan Piala Dunia 2022.

Berikut tujuh destinasi wisata ikonik di Qatar yang bisa dijelajahi saat liburan akhir tahun, sebagaimana Okezone kutip dari Hindustan Times;

1. Museum Seni Islam

Terletak di ujung Corniche dan berjarak sekitar 7 km di Doha, museum ini terletak di sebuah pulau di seberang semenanjung buatan, dekat dengan pelabuhan dhow, yang menampilkan karya seni Islam dan bergam koleksi lainnya, berupa artefak yang terbuat dari logam, perhiasan, kayu, yang berasal dari abad ke-7 hingga ke-20.

Souq Waqif

(Foto: dok. Stefan Gehring)

2. Souq Waqif

Salah satu pasar yang tersibuk di Qatar, Anda akan menemukan jalan-jalan kecil dengan beragam aksesoris dan barang koleksi yang menarik. Pasar ini dekat dengan Museum Seni Islam dan beragam kafe lainnya.

3. The Pearl-Qatar

Tempat ini menawarkan pemandangan bangunan tinggi, hotel, kapal pesiar di tepi teluk, dan sebagainya. Tak hanya itu, terdapat juga berbagai toko dan ruang pertunjukan lifestyle yang berkualitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement