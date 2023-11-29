6 Destinasi Wisata Paling Ikonik di Qatar, Keren Abis Wajib Masuk Itinerary

QATAR merupakan negara yang terletak di bagian timur laut Semenanjung Arab, Asia Barat Daya, dan berbatasan dengan Arab Saudi di selatan. Negara ini memiliki garis pantai di Teluk Persia di sebelah utara.

Berjuluk The Maroon, negara ini memiliki destinasi wisata menakjubkan. Mulai dari Museum Seni Islam dan lainnya. Bahkan terdapat stadion yang pernah dijadikan sebagai venue pertandingan Piala Dunia 2022.

Berikut tujuh destinasi wisata ikonik di Qatar yang bisa dijelajahi saat liburan akhir tahun, sebagaimana Okezone kutip dari Hindustan Times;

1. Museum Seni Islam

Terletak di ujung Corniche dan berjarak sekitar 7 km di Doha, museum ini terletak di sebuah pulau di seberang semenanjung buatan, dekat dengan pelabuhan dhow, yang menampilkan karya seni Islam dan bergam koleksi lainnya, berupa artefak yang terbuat dari logam, perhiasan, kayu, yang berasal dari abad ke-7 hingga ke-20.

(Foto: dok. Stefan Gehring)

2. Souq Waqif

Salah satu pasar yang tersibuk di Qatar, Anda akan menemukan jalan-jalan kecil dengan beragam aksesoris dan barang koleksi yang menarik. Pasar ini dekat dengan Museum Seni Islam dan beragam kafe lainnya.

3. The Pearl-Qatar

Tempat ini menawarkan pemandangan bangunan tinggi, hotel, kapal pesiar di tepi teluk, dan sebagainya. Tak hanya itu, terdapat juga berbagai toko dan ruang pertunjukan lifestyle yang berkualitas.