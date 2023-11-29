Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bak Negeri di Atas Awan, Yuk Nikmati Keindahan Alam Gorontalo dari Puncak Bukit Arang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:01 WIB
Bak Negeri di Atas Awan, Yuk Nikmati Keindahan Alam Gorontalo dari Puncak Bukit Arang
Wisata Bukit Arang, Gorontalo (Foto: Instagram/@_mohi.afri)
A
A
A

DESA Lonuo merupakan sebuah kampung unik yang ada di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Kampung ini memiliki potensi wisata alam yang kini dikembangkan menjadi atraksi wisata yang menarik perhatian wisatawan dari dalam maupun luar kota.

Salah satu potensinya ada di Bukit Arang, yang menyuguhkan pesona alam bak negeri di atas awan.

Terutama saat pagi hari, di saat cuaca dingin kabut putih akan menyelimuti bukit yang memberikan hawa semakin sejuk.

Di bukit ini banyak wisatawan yang datang untuk sekadar berkemah, sambil menikmati keindahan alam desa Lonuo dari atas ketinggian.

Bukit Arang, Gorontalo

(Foto: Obwis Bukit Arang)

Perumahan penduduk, persawahan, ladang, dan hamparan vegetasi hijau yang menyegarkan mata.

Saat malam, gemerlap lampu dari rumah-rumah warga membuat suasana makin romantis.

Keberadaan objek wisata bukit Arang ini, menjadi salah satu sumber perekonomian yang dapat menaikkan taraf hidup dan kesejaterahan dari warga masyarakat Desa Lonuo. Selain dijadikan sebagai camping ground, bukit Arang juga menjadi spot favorit para atlit paralayang.

Selain berkemah sambil menikmati pemandangan kota Gorontalo, ada berbagai aktivitas menarik yang wisatawan coba di Desa Wisata Lonuo, antara lain

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
