HOME WOMEN TRAVEL

Berusia 122 Tahun, Begini Sejarah Pendirian dan Penamaan Gereja Katedral Jakarta

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:55 WIB
Berusia 122 Tahun, Begini Sejarah Pendirian dan Penamaan Gereja Katedral Jakarta
Gereja Katedral Jakarta. (Foto: trip.com)
A
A
A

ALASAN kenapa disebut Gereja Katedral akan diulas kali ini. Gereja Katedral yang sudah berusia 122 tahun letaknya bersebelahan dengan Masjid Istiqlal di Jalan Katedral No 7B, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besaar, Jakarta Pusat.

Dilansir dari berbagai sumber, pada 1807 pimpinan gereja Katolik di Roma saat itu memberikan persetujuan keapda Raja Louis Napoleon untuk mendirikan Prefektur Apostolik di Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia.

Saat itu bangunan Gereja Katolik pertama di Batavia tersebut terlihat masih begitu sederhana, yakni berbentuk rumah bambu kecil. Gereja tersebut dilayani oleh Pastor Nelissen dan dipergunakan untuk tempat ibadah sekaligus rumah tinggal perwira.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
