HOME WOMEN TRAVEL

Malaysia Bebaskan Visa bagi Turis dari China dan India

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:03 WIB
Malaysia Bebaskan Visa bagi Turis dari China dan India
Kuala Lumpur, Malaysia. (Foto: Freepik)
PERDANA Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian bebas visa bagi warga negara China dan India untuk masa tinggal hingga 30 hari mulai 1 Desember 2023.

Pengumuman ini disampaikan oleh Anwar Ibrahim pada Minggu malam saat berpidato di kongres Partai Keadilan Rakyat.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan bahwa pembebasan visa akan berlaku hingga 31 Desember 2024.

Reuters melaporkan bahwa China dan India merupakan sumber wisatawan terbesar keempat dan kelima di Malaysia.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
