Angela Tanoesoedibjo Tekankan 3 Karakter yang Harus Dimiliki Generasi Muda

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menjadi pembicara pada Rakernas Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dalam pidatonya, Angela Tanoesoedibjo memaparkan terkait generasi muda dan industri kreatif.

Rakernas Gereja Bethel Indonesia diawali pemukulan gong oleh Angela Tanoesoedibjo sebagai seremonial pemukaan. Rakernas dihadiri sejumlah anak muda.

Angela Tanoesoedibjo menyambutnya dengan positif program GBI yang nantinya bertujuan untuk sinergi antara pengurus pusat daerah hingga luar negeri.

"Rakernas ini membahas terkait program 1 tahun ke depan dan mensinergikan para pengurus dari pusat, daerah hingga ke luar negeri, ini merupakan kesempatan luar biasa,” kata Angela Tanoesoedibjo.