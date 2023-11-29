Mencengangkan! Ilmuwan Temukan Gunung Setinggi 2 Kali Burj Khalifa di Bawah Laut

Foto satelit penampakan gunung bawah laut yang ditemukan peneliti. (Foto: Schmidt Ocean Institute)

PARA peneliti dari Schmidt Ocean Institute menemukan sebuah gunung bawah laut saat memetakan dasar laut di lepas pantai Guatemala, Amerika Tengah.

Gunung tersebut tingginya mencapai lebih 1.600 meter atau setara dua kali tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab.

Ilmuwan menyebutkan bahwa gunung itu terbentuk dari gunung merapi yang sudah punah. Gunung bawah laut tersebut dideteksi menggunakan pemetaan sonar multibeam selama enam hari dari Kosta Rika ke East Pacific Rise.

Gunung bawah laut ini berada 7.874 kaki (2.400 m) di bawah permukaan laut, dan meliputi area seluas 5,4 persegi (14 kilometer persegi) dan berada di perairan internasional di Samudera Pasifik, sekitar 156 km dari perairan Guatemala.