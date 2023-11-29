Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mulai 6 Desember, Penerbangan Domestik AirAsia Pindah ke Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:34 WIB
Mulai 6 Desember, Penerbangan Domestik AirAsia Pindah ke Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta
Pesawat AirAsia di Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

MASKAPAI AirAsia resmi memindahkan seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2 pintu 1 dan 2 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten mulai Rabu 6 Desember 2023.

Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine mengatakan bahwa perpindahan penerbangan Indonesia AirAsia dari Terminal 1A ke Terminal 2 Bandara Soetta bertujuan untuk memberikan dan menjaga mutu pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan maskapai bertarif rendah tersebut.

“Terminal 2 dipilih sebagai lokasi baru untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan terbaik untuk penumpang setia kami," kata Veranita dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (29/11/2023).

 BACA JUGA:

Indonesia AirAsia berkomitmen untuk membuat transisi ini sebaik mungkin, personel maskapai itu akan memberikan bantuan dan menyediakan layanan transportasi demi kenyamanan penumpang.

Dikutip dari ANTARA, untuk memastikan kelancaran proses perpindahan ini, personel Indonesia AirAsia akan bersiaga di lapangan dengan memberikan bantuan dan petunjuk kepada penumpang selama proses perpindahan Terminal dari 1A ke Terminal 2, pintu 1 dan 2.

