HOME WOMEN TRAVEL

Hadapi Perubahan Iklim, Pariwisata Sudah Seharusnya Mengacu pada Ekonomi Hijau

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:09 WIB
Hadapi Perubahan Iklim, Pariwisata Sudah Seharusnya Mengacu pada Ekonomi Hijau
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa sejumlah lembaga internasional memprediksi berbagai tantangan di tingkat global yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektoral seperti kondisi geopolitik, gejolak perekonomian, hingga krisis lingkungan.

Dari berbagai tantangan tersebut, perhatian investor terhadap volatilitas makroekonomi cenderung menurun. Namun berbeda dengan isu perubahan iklim yang justru semakin menjadi kekhawatiran investor. Pada tahun ini, tingkat kekhawatirannya meningkat 10 persen dibanding tahun 2022.

Dengan perhatian yang semakin besar terhadap isu perubahan iklim, sudah saatnya komitmen terhadap pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan diperkuat.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
