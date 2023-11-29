Hadiri Rakernas Gereja Bethel Indonesia, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Integritas Pemuda

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri Rakernas Gereja Bethel Indonesia (GBI) di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Acara yang berlangsung sekitar dua jam ini, diawali oleh sambutan dari beberapa pendeta, hingga pemukulan gong oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo sebagai tanda dibukanya Rakernas Gereja Bethel Indonesia (GBI).

Dalam sambutannya, Angela Tanoesoedibjo menyambut positif program-program Gereja Bethel Indonesia. yang bertujuan mensinergikan pengurus pusat, daerah hingga luar negeri.

"Rakernas ini membahas terkait program satu tahun kedepan dan mensinergikan para pengurus dari pusat, daerah hingga ke luar negeri, ini merupakan kesempatan luar biasa," ujar Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya, di Gereja Bethel Indonesia (GBI).

(Foto: Selvianus Kopong/MPI)

Menurut Angela, Gereja Bethel Indonesia harus mampu menjadi rumah bagi anak-anak muda. Terlebih di tengah bonus demografi yang diprediksi bakal terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Menurutnya, bonus demografi ini perlu dibina dan didorong untuk memajukan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

"Gereja Bethel Indonesia bukan hanya menjadi umat kristiani meningkatkan keimanan mereka, tapi juga menjadi rumah bagi pemudanya untuk meningkatkan integritas, sehingga bisa berdampak bagi bangsa dan negara," jelasnya.