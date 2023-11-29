Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Rakernas Gereja Bethel Indonesia, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Integritas Pemuda

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:24 WIB
Hadiri Rakernas Gereja Bethel Indonesia, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Integritas Pemuda
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri Rakernas Gereja Bethel Indonesia (GBI) di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Acara yang berlangsung sekitar dua jam ini, diawali oleh sambutan dari beberapa pendeta, hingga pemukulan gong oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo sebagai tanda dibukanya Rakernas Gereja Bethel Indonesia (GBI).

Dalam sambutannya, Angela Tanoesoedibjo menyambut positif program-program Gereja Bethel Indonesia. yang bertujuan mensinergikan pengurus pusat, daerah hingga luar negeri.

"Rakernas ini membahas terkait program satu tahun kedepan dan mensinergikan para pengurus dari pusat, daerah hingga ke luar negeri, ini merupakan kesempatan luar biasa," ujar Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya, di Gereja Bethel Indonesia (GBI).

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Selvianus Kopong/MPI)

Menurut Angela, Gereja Bethel Indonesia harus mampu menjadi rumah bagi anak-anak muda. Terlebih di tengah bonus demografi yang diprediksi bakal terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Menurutnya, bonus demografi ini perlu dibina dan didorong untuk memajukan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

"Gereja Bethel Indonesia bukan hanya menjadi umat kristiani meningkatkan keimanan mereka, tapi juga menjadi rumah bagi pemudanya untuk meningkatkan integritas, sehingga bisa berdampak bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement