HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Tragis Dusun Legetang, Kampung yang Lenyap oleh Ganasnya Alam dalam Semalam

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:31 WIB
Kisah Tragis Dusun Legetang, Kampung yang Lenyap oleh Ganasnya Alam dalam Semalam
Tugu Peringatan Tragedi Dusun Legetang di Dieng, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@anjar_zenpg)
A
A
A

DESA Legetang akan menjadi kisah pilu yang terwaris secara turun temurun terutama bagi masyarakat Dieng, Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya, desa yang dihuni ratusan warga itu lenyap hanya dalam waktu semalam. Kok bisa?

Dikisahkan bahwa Desa Legetang telah hilang sekitar 68 tahun silam bersamaan dengan warganya.

Dusun ini diketahui berada di kawasan Desa Pekasiran, sebuah desa di pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Penduduk desa ini cukup makmur dan mayoritas para petani cukup sukses dengan menanam sayuran, kentang, wortel, kubis, dan lainnya.

Namun, bencana besar pun datang. Dusun Legetang rata dengan tanah lantaran tertimbun material longsor bersama sekitar 450 jiwa warganya. Longsoran tersebut menurut informasi berasal dari Gunung Pengamun-amun pada 17 April 1955.

Tugu Tragedi Dusun Legetang

(Foto: Instagram@infoseputarbanjarnegara)

Berdasarkan informasi tokoh masyarakat Desa Pekasiran, tragedi hilangnya Dusun Legetang terjadi pada malam hari saat hujan turun.

Longsoran tanah itu tiba-tiba saja meratakan permukiman warga yang sedang tertidur lelap. Oleh karenanya letaknya hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat Desa Pekasiran, suara gemuruh longsor terdengar sangat jelas. Meski terdengar sangat jelas, warga Pekasiran tidak ada yang berani mendekat.

Sebab, tanah di Pegunungan Pengamun-amun kala itu masih bergerak bisa dikatakan mirip likuifaksi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah beberapa tahun silam.

Kemudian di pagi hari saat warga hendak pergi ke ladang atau merumput, tahu jika desa Legetang sudah rata dengan tanah.

