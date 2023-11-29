Sering Bikin Jantungan, Inilah 4 Jenis Suara Mesin Pesawat Berikut Maknanya

ALASAN kenapa suara mesin pesawat bergemuruh dan sangat berisik akan dibahas pada artikel kali ini.

Saat menaiki pesawat para penumpang kerap kali mendengar suara-suara bising dari mesin pesawat.

Baik itu suara dentuman, embusan udara, bahkan suara seperti baling-baling berputar. Perlu diketahui, ternyata suara tersebut memiliki makna dan penjelasan di baliknya.

Melansir dari Reader’s Digest, terdapat beberapa suara mesin pesawat yang memiliki maknanya masing-masing.

1. Menderu (kepulan udara saat naik)

Sebelum lepas landas, suara pertama yang akan didengar saat terbang adalah deru udara yang datang dari dalam pesawat.

Suara ini terjadi saat sistem ventilasi pesawat beralih dari sistem luar ke sistem di dalam pesawat.

2. Dua dentuman dan gemuruh bernada tinggi

Saat pesawat terangkat dari tanah, pilot akan menarik roda ke dalam badan pesawat dan menutup penutup di belakangnya secara satu per satu.

Deru itu berasal dari pilot yang menarik sayap yang diperlukan untuk menaikkan pesawat dari tanah.

Kedua tindakan tersebut merupakan bagian dari proses 'membersihkan pesawat' agar dapat diterbangkan.

3. Suara gemuruh besar saat landing

Saat pesawat mulai turun atau landing, suara bising mesin akan berkurang lantaran tidak lagi berakselerasi. Untuk memperlambat laju pesawat agar bisa mendarat dengan aman, maka papan panjang di sayap yang terangkat.

Hal ini untuk meningkatkan drag akan diaktifkan. Saat diaktifkan, penumpang di dalam kabin akan mendengar suara gemuruh dan merasakan getaran.