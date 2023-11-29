Akui Jumlah Turis Lokal 2023 Masih Jauh dari Target, Ini Harapan Sandiaga Uno

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) menjelang akhir 2023 yang terekam melalui mobile positioning data baru mencapai 600 juta orang.

Capaian itu angat jauh dari dari target yang ditetapkan yakni 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan wisatawan.

“Wisatawan nusantara ini ada anomali antara target yang dihitung 1,2 miliar dan 1,4 miliar metode perhitungannya, dan metode perhitungan berdasarkan mobile positioning data yang dilakukan oleh BPS-Kemenparekraf bersama penyedia layanan operator seluler sehingga angkanya 600 juta pergerakan ini tidak apple to apple dengan 1,2 miliar dan 1,4 miliar,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, awal pekan lalu.

Oleh karenanya, Kemenparekraf mendiskusikan hal ini dengan konsultan. Karena menurut Sandi, angka tersebut tentu jauh dari target yang ada dan jika dilihat secara kasat mata, pergerakan wisnus sendiri sudah sangat tinggi.