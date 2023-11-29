Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Belinda Beberkan Konsep Restoran yang Ingin Dibuatnya, Fokus di Menu Breakfast dan Lunch

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:20 WIB
Belinda Beberkan Konsep Restoran yang Ingin Dibuatnya, Fokus di Menu Breakfast dan Lunch
Belinda jelaskan konsep restoran yang ingin dibuatnya. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

JUARA MasterChef Indonesia season 11, Belinda Christina sudah memiliki berbagai rencana ke depannya setelah lulus dari Galeri MasterChef Indonesia.

Salah satu impiannya yakni terjun ke dunia bisnis kuliner dengan membuka sebuah restoran. Belinda pun membocorkan konsep restoran masa depannya itu. Rupanya perempuan berusia 23 tahun ini ingin membuka tempat makan dengan konsep untuk sarapan dan makan siang.

"Kalau yang pertama kali pikirin aku akan bikin kayak brunch gitu, tempat breakfast dan lunch," kata Belinda Christina saat dihubungi via zoom, Rabu (29/11/2023).

