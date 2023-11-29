Juarai MasterChef Indonesia Season 11, Belinda Ingin Buat Studio Kitchen

BELINDA Christina sukses menjuarai MasterChef Indonesia season 11. Sebagai juara satu, Belinda mendapatkan hadiah uang tunai Rp100 juta dan satu unit mobil.

Saat disinggung mau diapakan uang tersebut, Belinda mengaku tidak akan menggunakan uang tersebut.

"Yang pasti aku bakalan tabung dulu," ujar Belinda Christina saat dihubungi via zoom, Rabu (29/11/2023).

Setelah ditabung dan merasa uangnya sudah cukup, perempuan 23 tahun itu akan membuat sebuah studio memasak.

"Dan mungkin dari uang itu aku bakal buat kayak studio kitchen gitu untuk ngonten," kata Belinda.

Kini setelah menang dari ajang kompetisi masak itu, Belinda mengaku ingin fokus menyelesaikan kuliahnya. Sambil keliling Indonesia menyapa para chef dari berbagai daerah.

"Aku pingin istilahnya say hai ke semua chef yang ada di Indonesia aku pengen belajar dari mereka dan ingin bangun koneksi," kata Belinda.

Belinda juga memiliki keinginan untuk terjun ke dunia bisnis di bidang food and beverage. Hanya saja untuk saat ini dia masih memikirkannya dengan matang.