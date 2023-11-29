GULAI cincang kikil bisa jadi rekomendasi menu makan siang kamu. Apalagi kamu yang sangat suka dengan makanan bersantan.
Menu satu ini cukup mudah dibuatnya. Bahan-bahannya pun tidak sulit untuk didapat. Mengutip akun Instagram @menuresepharian, Kamis (30/1/2023), berikut resep gulai cincang kikil.
Bahan:
300 gr daging sengkel, potong dadu kecil
500 gr daging sandung lamur, potong dadu kecil
200 gram kikil, rebus dan potong
200 ml santan instant
Secukupnya air matang
Minyak untuk menumis
Rawit merah dan ijo secukupnya
Bumbu 1 :
5 cm lengkuas geprek
3 batang sereh geprek
3 lembar daun kunyit ikat simpul
5 buah kapulaga
6 lembar daun jeruk
3 buah bunga lawang
5 cm kayumanis
3 buah asam kandis