Resep Makan Siang Gulai Cincang Kikil

GULAI cincang kikil bisa jadi rekomendasi menu makan siang kamu. Apalagi kamu yang sangat suka dengan makanan bersantan.

Menu satu ini cukup mudah dibuatnya. Bahan-bahannya pun tidak sulit untuk didapat. Mengutip akun Instagram @menuresepharian, Kamis (30/1/2023), berikut resep gulai cincang kikil.

Bahan:

300 gr daging sengkel, potong dadu kecil

500 gr daging sandung lamur, potong dadu kecil

200 gram kikil, rebus dan potong

200 ml santan instant

Secukupnya air matang

Minyak untuk menumis

Rawit merah dan ijo secukupnya

Bumbu 1 :

5 cm lengkuas geprek

3 batang sereh geprek

3 lembar daun kunyit ikat simpul

5 buah kapulaga

6 lembar daun jeruk

3 buah bunga lawang

5 cm kayumanis

3 buah asam kandis