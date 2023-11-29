Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Gulai Cincang Kikil

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:35 WIB
Resep Makan Siang Gulai Cincang Kikil
Gulai cincang kikil untuk makan siang. (Foto: Instagram)
A
A
A

GULAI cincang kikil bisa jadi rekomendasi menu makan siang kamu. Apalagi kamu yang sangat suka dengan makanan bersantan.

Menu satu ini cukup mudah dibuatnya. Bahan-bahannya pun tidak sulit untuk didapat. Mengutip akun Instagram @menuresepharian, Kamis (30/1/2023), berikut resep gulai cincang kikil.

 Bahan:

300 gr daging sengkel, potong dadu kecil

500 gr daging sandung lamur, potong dadu kecil

200 gram kikil, rebus dan potong

200 ml santan instant

Secukupnya air matang

Minyak untuk menumis

Rawit merah dan ijo secukupnya

Bumbu 1 :

5 cm lengkuas geprek

3 batang sereh geprek

3 lembar daun kunyit ikat simpul

5 buah kapulaga

6 lembar daun jeruk

3 buah bunga lawang

5 cm kayumanis

3 buah asam kandis

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement