HOME WOMEN FOOD

3 Resep Ramen Korea ala Idol K-Pop, Jungkook BTS hingga Chenle NCT

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:30 WIB
3 Resep Ramen Korea ala Idol K-Pop, Jungkook BTS hingga Chenle NCT
Resep ramen Korea ala idol K-Pop, (Foto: TikTok @nurmarethads)
A
A
A

SELAIN beraksi di atas panggung, beberapa idol Idol K-Pop juga memiliki kemampuan memasan yang cukup mumpuni, hingga bisa mengkreasikan resep sendiri.

Contohnya ketiga idol berikut ini, yang pernah jadi buah bibir dengan resep ramen rumahan yang dibuat sendiri. Unik dan lezat, serta bisa diikuti coba dibuat dengan mudah bisa di rumah. Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023) berikut tiga resep ramen Korea ala para idol K-Pop, Jungkook BTS hingga Chenle NCT.

1. Resep ramen ala Jungkook BTS


Bahan-bahan

1 bungkus ramyun varian fire noodle

Bumbu ramyun Neoguri

680 ml air

Sayuran kering dari ramyun

Wijen sangrai secukupnya

1 sdm minyak daun perilla (optional)

 BACA JUGA:

Cara memasak;

 

1. Siapkan dua buah ramen, satu ramen fire dan satu Neoguri ramyun.;

2. Siapkan pan anti lengket, kemudian masukkan air;

 BACA JUGA:

3. Ketika air rebusan sudah mendidih, masukkan bumbu ramen dan sayuran kering dari ramen. Kemudian aduk merata. Selanjutnya masukkan mi, masak sampai matang. Ramyeon siap disajikan.

Halaman:
1 2 3
      
