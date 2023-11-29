Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Natasha Rizky dan Inara Rusli Kenalkan Pakaian Syar'i yang Nyaman Dipakai saat Liburan, Begini Tampilannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:01 WIB
Natasha Rizky dan Inara Rusli Kenalkan Pakaian Syar'i yang Nyaman Dipakai saat Liburan, Begini Tampilannya
Inara Rusli dan Natasha Rizky kenalkan pakaian Syar'i. (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

MOMENTUM libur akhir tahun semakin dekat. Selain merencanakan destinasi wisata, perlu disiapkan pula outfit yang dikenakan selama pergi berlibur agar tampil menawan selama berada di tempat wisata.

Menyambut libur akhir tahun, jenama Si.Se.Sa menggandeng Natasha Rizky dan Inara Rusli beserta beberapa selebriti lainnya untuk memperkenalkan koleksi busana untuk pergi berlibur. Sebanyak 85 koleksi diperkenalkan dalam Annual Fashion Show 2023 yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu (29/11/2023).

Natasha Rizky dan Inara Rusli mengenakan gamis berwarna pink dengan full motif di seluruh bagian bajunya. Berbeda dengan Inara, gamis yang dikenakan Natasha Rizky dipadukan dengan warna silver di salah satu tingkat dari tiga tingkat pada gamisnya itu.

Sesuai ciri khas dari Si.Se.Sa, koleksi yang dihadirkan akan tetap menjaga konsistensi dan wibawa keanggunan garis busana syari yang panjang tertutup, longgar, bertumpuk-tumpuk namun tetap nyaman, effortless dan berkesan ringan.

Annual Fashion Show 2023

Senaz Nasansia selaku Marketing Director Si.Se.Sa mengungkap bahwa proses kreativitas Si.Se.Sa selalu disesuaikan dengan pakem busana Syar'i.

Di momen liburan kali ini, Si.Se.Sa memperkenalkan koleksi Between The Lands. Koleksi ini terinspirasi suasana liburan di daerah pesisir dengan suara deburan ombak yang berderu riang di atas pasir putih di antara pulau-pulau cantik ala Mediteranian.

"Kami berusaha mengeluarkan sesuatu yang baru setiap tahun karena untuk pecinta busana syari makin tahun itu semakin banyak. Tapi tetap teguh mematuhi segenap peraturan berbusana syar'i tanpa kehilangan kreativitas kami dalam mencipta," ujar Senaz Nasansia dalam konferensi pers di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Bukan hanya menampilkan busana dengan warna dan motif yang cantik, Creative Director Si.Se. Sa. Sansa Enandera juga memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan begitu nyaman dipakai. Meski tertutup, konsumen tak akan merasa gerah ketika memakainya.

Telusuri berita women lainnya
