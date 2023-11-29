5 Tips Bikin Outfit Kece Pakai Sepatu Putih

SEPATU putih merupakan fashion item yang sangat populer. Selain memberikan kesan stylish, sepatu ini juga sangat mudah dipadupadankan dengan berbagai macam outfit serta aksesori.

Ingin memberikan sentuhan stylish dengan sepatu putih tapi masih bingung bagaimana caranya? Di bawah ini ada lima inspirasi mix and match sepatu putih dengan outfit lainnya yang bisa kamu tiru. Simak ya!

Mix and Match Sepatu Putih

1. Padukan Sepatu Putih dengan Lounge Top

Padukan sepatu putih kesayanganmu dengan lounge top untuk menjadi outfit ngantor yang kece. Lounge top merupakan atasan kerah bulat dengan kancing di bagian depan sehingga bisa disebut sebagai kemeja.

Ini merupakan OOTD yang cocok jika kamu tidak menginginkan kesan yang terlalu formal saat pergi bekerja. Padukan dengan celana panjang serta tambahkan aksesoris seperti tote bag berukuran sedang.

2. Buat Kesan Formal dengan Kemeja

Kemeja bisa menjadi outfit andalan yang bisa kamu kenakan saat pergi ke kantor. Padukan sepatu putih kesayanganmu dengan kemeja bernuansa biru muda atau hitam untuk tampilan yang lebih formal.

Untuk bawahannya, kamu bisa mengenakan celana bahan bernuansa netral seperti hitam, atau memadukannya dengan rok plisket untuk mendapatkan tampilan yang lebih feminim ala cewek Korea.