Bukan Girly, Joanna Andrea Lebih Suka Tampil Gaya Girl Crush dan Tomboy

PENYANYI Joanna Andrea, yang sebelumnya dikenal sebagai kontestan The Indonesia Next Big Star 2022. Baru-baru ini Joanna kembali merilis single albumnya yang berjudul Langkah.

Comeback dengan album terbaru, tak hanya music tapi gaya penampilannya pun ia persiapkan. Melalui wawancara eksklusif Joanna dengan Okezone baru-baru ini, Joanna mengaku dirinya tak menyukai gaya feminim klasik, tidak seperti perempuan pada umumnya yang cenderung girly.

"Aku bukan yang feminim banget, aku lebih ke gaya girl crush tomboy gitu sih," ungkapnya.

Joanna mengakui dirinya lebih suka dengan penampilan yang berkarisma atau cenderung tomboy. Tidak hanya dalam keseharian, gaya berpakaian Joanna juga sama ketika dirinya beraksi di atas panggung.

Melalui unggahan dirinya di Instagram pribadi, Joanna juga sering terlihat menggenakan jaket kulit, layering, dan tambahan aksesoris. Gaya busana ini tentu memperkuat image tomboy Joanna yang tetap stylish.