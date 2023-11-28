Potret Dokter Gigi Jenifer Christy H, Cantik Luar dan Dalam

JENIFER Christy H merupakan seorang dokter gigi lulusan Universitas Trisakti. Saat ini dia bekerja di salah satu klinik gigi yang ada di Jakarta.

Selain sibuk menjadi dokter, Jenifer juga seorang pebisnis yang memiliki brand skincare dan juga influencer. Dengan profesinya sebagai dokter gigi dan penampilannya yang memukau, dia pun kerap tampil cantik luar dan dalam.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Jenifer Christy H. Berikut ulasannya dari Instagram miliknya, @jeniferchristy.

Pamer paha mulus

Potret Jenifer saat liburan, dia memakai one shoulder top motif dipadukan dengan rok hitam yang memiliki belahan tinggi dan sandal coklat. Dia juga menambahkan kacamata hitam pada penampilannya. Pose dengan satu kaki maju ke depan, dia nampak memamerkan paha mulusnya.

“Hottie,” kata @nadia***

Penampilannya elegan

Momen Jenifer saat rayakan Helloween. Dia tampil elegan bak putri kerajaan. Di foto ini dia memakai mini dress hitam dipadukan dengan sarung tangan. Sementara itu tampilan rambutnya disanggul dan diberi aksesori mahkota kecil. Dia juga menambahkan beberapa aksesori yang membuat terlihat elegan. Jenifer juga nampak memegang secangkir kopi sambil makan roti.

Foto selfie

Foto selfie jenifer memakai atasan lace dengan inner abu-abu. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna oranye. Sementara itu tampilan rambutnya digerai. Pose sambil bersandar, dia memberikan ekspresi wajah datar. Meski demikian paras cantiknya makin terpancar.