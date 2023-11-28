Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Dokter Gigi Jenifer Christy H, Cantik Luar dan Dalam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:07 WIB
Potret Dokter Gigi Jenifer Christy H, Cantik Luar dan Dalam
Jenifer Christy. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENIFER Christy H merupakan seorang dokter gigi lulusan Universitas Trisakti. Saat ini dia bekerja di salah satu klinik gigi yang ada di Jakarta.

Selain sibuk menjadi dokter, Jenifer juga seorang pebisnis yang memiliki brand skincare dan juga influencer. Dengan profesinya sebagai dokter gigi dan penampilannya yang memukau, dia pun kerap tampil cantik luar dan dalam.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Jenifer Christy H. Berikut ulasannya dari Instagram miliknya, @jeniferchristy.

Pamer paha mulus

Jenifer Christy

Potret Jenifer saat liburan, dia memakai one shoulder top motif dipadukan dengan rok hitam yang memiliki belahan tinggi dan sandal coklat. Dia juga menambahkan kacamata hitam pada penampilannya. Pose dengan satu kaki maju ke depan, dia nampak memamerkan paha mulusnya.

“Hottie,” kata @nadia***

Penampilannya elegan

Jenifer Christy

Momen Jenifer saat rayakan Helloween. Dia tampil elegan bak putri kerajaan. Di foto ini dia memakai mini dress hitam dipadukan dengan sarung tangan. Sementara itu tampilan rambutnya disanggul dan diberi aksesori mahkota kecil. Dia juga menambahkan beberapa aksesori yang membuat terlihat elegan. Jenifer juga nampak memegang secangkir kopi sambil makan roti.

Foto selfie

Jenifer Christy

Foto selfie jenifer memakai atasan lace dengan inner abu-abu. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna oranye. Sementara itu tampilan rambutnya digerai. Pose sambil bersandar, dia memberikan ekspresi wajah datar. Meski demikian paras cantiknya makin terpancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025365/maureen_renata-cI3r_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Maureen Renata, Paras Cantiknya Bikin Betah Berlama-lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025342/dina_okramia-fqsm_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Dina Okramia, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018746/sempat-masuk-alpha-under-40-highend-magazine-kini-dokter-widya-rahayu-raih-penghargaan-gatra-citra-perempuan-indonesia-PtFKsDGCKG.JPG
Sempat Masuk Alpha Under 40 HighEnd Magazine, Kini Dokter Widya Rahayu Raih Penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929778/5-potret-dokter-gigi-cantik-yulita-dora-wajah-manisnya-bikin-gemas-Jk6Jv8gTEl.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Yulita Dora, Wajah Manisnya Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928324/5-gaya-dokter-gigi-cantik-bella-rizky-maulia-tampilannya-bikin-salfok-TwtWRtJQtC.jpg
5 Gaya Dokter Gigi Cantik Bella Rizky Maulia, Tampilannya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/612/2923372/6-potret-dokter-cantik-nissa-aswari-bareng-anjing-kesayangan-sama-sama-menggemaskan-FvzOtwFj1s.jpg
6 Potret Dokter Cantik Nissa Aswari Bareng Anjing Kesayangan, Sama-Sama Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement