Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Liburan Enzy Storia Bersama Desta di Bali, So Happy

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:35 WIB
Potret Liburan Enzy Storia Bersama Desta di Bali, So Happy
Enzy Storia nikmati liburan di Balli bersama Desta. (Foto: Instagram/@enzystoria)
A
A
A

ENZY Storia akhirnya kembali ke Tanah Air. Kepulangan istri dari Molen Kasetra yang secara diam-diam itu membuat teman-temannya kaget hingga menangis bahagia.

Enzy memang sudah lima bulan menetap di New York, Amerika Serikat, usai menikah. Dia mengikuti sang suami yang berprofesi sebagai diplomatik Kedutaan Besar RI di Washington, Amerika Serikat.

Kepulangan Enzy ke Tanah Air dimanfaatkannya untuk mengikuti prosesi wisuda di kampusnya. Selain itu, Enzy pun terlihat menghabiskan waktu luangnya untuk berlibur bersama rekan-rekannya, salah satunya bersama Desta.

Enzy Storia 

Dia juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan dirinya begitu bahagia menari-nari di tepi pantai. Enzy tak henti-hentinya tersenyum semringah saat berkeliling di tepi pantai dan menikmati deburan ombak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement