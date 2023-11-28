Potret Liburan Enzy Storia Bersama Desta di Bali, So Happy

ENZY Storia akhirnya kembali ke Tanah Air. Kepulangan istri dari Molen Kasetra yang secara diam-diam itu membuat teman-temannya kaget hingga menangis bahagia.

Enzy memang sudah lima bulan menetap di New York, Amerika Serikat, usai menikah. Dia mengikuti sang suami yang berprofesi sebagai diplomatik Kedutaan Besar RI di Washington, Amerika Serikat.

Kepulangan Enzy ke Tanah Air dimanfaatkannya untuk mengikuti prosesi wisuda di kampusnya. Selain itu, Enzy pun terlihat menghabiskan waktu luangnya untuk berlibur bersama rekan-rekannya, salah satunya bersama Desta.

Dia juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan dirinya begitu bahagia menari-nari di tepi pantai. Enzy tak henti-hentinya tersenyum semringah saat berkeliling di tepi pantai dan menikmati deburan ombak.