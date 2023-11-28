Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Zoe Abbas, Disebut Mirip Mendiang Nike Ardilla

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:35 WIB
Potret Cantik Zoe Abbas, Disebut Mirip Mendiang Nike Ardilla
Potret cantik Zoe Abbas. (Foto: Instagram)
A
A
A

KECANTIKAN Zoe Abbas memang tidak perlu diragukan lagi. Wanita kelahiran 2002 itu bahkan disanding-sandingkan memiliki kemiripan dengan artis legend Nike Ardilla.

Tidak heran jika dia akhirnya didapuk untuk memerankan karakter Nike dalam film bertajuk 'Nike Ardilla The Series' yang sudah tayang beberapa waktu lalu. Itu memang bukan film pertamanya. Sebelumnya, dia pun nampaknya telah menghasilkan banyak prestasi.

Terbukti dengan beberapa judul film yang sudah dia mainkan, pemilik nama lengkap Zoe Abbas Jackson itu tentu saja memiliki banyak penggemar.

Lantas, bagaimana Zoe Abbas saat ini? Berikut potret cantiknya yang telah dirangkum pada Rabu (29/11/2023).

1. Keturunan Inggris

Zoe Abbas 

Zoe Abbas memiliki darah Inggris dari sang ayah, yakni Charles Gretham Jackson. Sementara ibunya berasal dari Indonesia.

Parasnya kian memesona lantaran rambut panjang yang sering kali digerai.

 2. Main banyak film

Zoe Abbas

Zoe rupanya sudah mulai terjun ke dunia entertainemnt sejak 2017. Film pertama yang dia mainkan berjudul 'Jailangkung'.

Saat itu, Zoe berperan sebagai tokoh Bella berusia 12 tahun. Tidak hanya film, Zoe juga ternyata sering bermain di serial web dan beberapa sinetron televisi.

Halaman:
1 2
      
