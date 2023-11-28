Indonesia Juara Mrs World Peace 2023, Nina Bratajaya Bawa Pesan untuk Para Ibu

NINA Bratajaya harumkan nama Indonesia di kancah dunia. Pasalnya, Nina membawa Indonesia juara di gelaran Mrs Worldwide Indonesia 2022/2023 dan berhasil menyabet predikat Mrs World Peace 2023.

Mendapat title kehormatan itu, Nina Bratajaya membawa pesan menyentuh untuk seluruh perempuan, khususnya kaum ibu. Nina mengungkap, kaum ibu jangan mengubur kepercayaan diri apalagi hanya karena alasan sudah menjadi ibu.

"Rasa kepercayaan diri jangan pernah memudar karena Anda menjadi seorang ibu atau seiring bertambahnya usia," ungkapnya saat ditemui di MD Dermatics Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023)

(Foto: MPI/Sukardi)

Justru, kata Nina, menjadi ibu adalah berkat yang harus disyukuri. Value besar diterima oleh para ibu di luar sana.

"Menjadi seorang ibu itu pekerjaan 24 jam dan Anda harus bangga akan itu. Terlebih, jika bisa memberi dampak bagi orang lain maupun lingkungan," tegasnya.

BACA JUGA:

Menjadi seorang Mrs World Peace 2023, Nina mendapat tugas untuk menyebarkan pesan kebaikan kepada semua ibu di seluruh dunia. Tak hanya itu, ia juga harus menunjukan peran nyatanya bagi lingkungan.