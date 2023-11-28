5 Potret Terbaru Natasha Rizky, yang Lagi Dijodoh-jodohkan dengan Kiki Farrel

MANTAN istri Deddy Mahendra Desta alias Desta, Natasha Rizky, memang tengah dijodoh-jodohkan dengan Kiki Farrel. Hal itu berawal dari komentar salah satu netizen di unggahan terbaru Kiki Farrel.

Netizen merasa bahwa Kiki Farrel cocok jika bersanding Natasha Rizki. Aktor 37 tahun itu pun langsung merespons, komentar tersebut. Dia menyebut bahwa Natasha Rizki sudah seperti adiknya sendiri.

Terlepas dari pernyataan tersebut, Natasha Rizky atau yang biasa dipanggil Cha-cha memang kerap mengupload kegiatannya. Dia pun tampak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan sahabat-sahabatnya. Tentu fashionnya yang syar'i dan stylish kerap membuat netizen kagum, nah berikut beberapa penampilannya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Membaca Buku di Taman Jardin du Palais Royal

Pada postingan Natasha ini terlihat ia mengenakan dress katun berwarna krem. Dengan tambahan long coat berwarna putih yang membuatnya tetap hangat di tengah cuaca musim gugur yang dingin. Lalu ia memadukannya dengan sepatu boots hitam dan mini bag dari Goyard.

Outfit ke Museum

Pada postingan selanjutnya terlihat Natasha sedang mengunjungi sebuah museum di Paris. Terlihat ia mengenakan sweater hitam dan rok prisket berwarna hitam. Dipadukan dengan shoulder bag Chane.

Outfit Dinner

Selanjutnya terlihat Natasha mengenakan dress hitam dengan aksen bordir putih di bagian luarnya. Ditambah sepatu heels yang dihias dengan berlian.