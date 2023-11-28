Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Terbaru Natasha Rizky, yang Lagi Dijodoh-jodohkan dengan Kiki Farrel

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:15 WIB
5 Potret Terbaru Natasha Rizky, yang Lagi Dijodoh-jodohkan dengan Kiki Farrel
Natasha Rizky. (Foto: Instagram)
A
A
A

MANTAN istri Deddy Mahendra Desta alias Desta, Natasha Rizky, memang tengah dijodoh-jodohkan dengan Kiki Farrel. Hal itu berawal dari komentar salah satu netizen di unggahan terbaru Kiki Farrel.

Netizen merasa bahwa Kiki Farrel cocok jika bersanding Natasha Rizki. Aktor 37 tahun itu pun langsung merespons, komentar tersebut. Dia menyebut bahwa Natasha Rizki sudah seperti adiknya sendiri.

Terlepas dari pernyataan tersebut, Natasha Rizky atau yang biasa dipanggil Cha-cha memang kerap mengupload kegiatannya. Dia pun tampak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan sahabat-sahabatnya. Tentu fashionnya yang syar'i dan stylish kerap membuat netizen kagum, nah berikut beberapa penampilannya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Membaca Buku di Taman Jardin du Palais Royal

Natasha Rizky

Pada postingan Natasha ini terlihat ia mengenakan dress katun berwarna krem. Dengan tambahan long coat berwarna putih yang membuatnya tetap hangat di tengah cuaca musim gugur yang dingin. Lalu ia memadukannya dengan sepatu boots hitam dan mini bag dari Goyard.

Outfit ke Museum

Natasha Rizky

Pada postingan selanjutnya terlihat Natasha sedang mengunjungi sebuah museum di Paris. Terlihat ia mengenakan sweater hitam dan rok prisket berwarna hitam. Dipadukan dengan shoulder bag Chane.

Outfit Dinner

Natasha Rizky

Selanjutnya terlihat Natasha mengenakan dress hitam dengan aksen bordir putih di bagian luarnya. Ditambah sepatu heels yang dihias dengan berlian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037317/natasha_rizki-25yh_large.jpg
Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032283/desta-XdOw_large.jpg
Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944298/potret-momen-viral-natasha-rizky-dan-desta-tak-saling-sentuh-di-selebrasi-tanding-tenis-XD4HnAHgVw.jpg
Potret Momen Viral Natasha Rizky dan Desta Tak Saling Sentuh di Selebrasi Tanding Tenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935609/gemar-menulis-sejak-smp-natasha-rizky-bagikan-tips-membuat-puisi-O20SKjbcQ7.jpg
Gemar Menulis Sejak SMP, Natasha Rizky Bagikan Tips Membuat Puisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/612/2933117/potret-cantik-artis-natasha-rizky-melenggang-di-catwalk-sampai-dikomentari-desta-bakal-clbk-aqdAK1KPIB.jpg
Potret Cantik Artis Natasha Rizky Melenggang di Catwalk Sampai Dikomentari Desta, Bakal Clbk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/26/196/2109516/cara-unik-natasha-rizky-quality-time-bareng-anak-KrKQLm8NXG.jpg
Cara Unik Natasha Rizky Quality Time Bareng Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement