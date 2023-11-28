Arti Raut Wajah Teuku Ryan saat Ria Ricis Tak Datang di Wisuda, Ini Kata Psikolog

BIDUK rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan sedang ramai diperbincangkan para netizen di jagat maya. Kencang berhebus isu miring terkait dengan kondisi rumah tangga keduanya, yang disebut-sebut telah pisah rumah.

Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan ketidakhadirannya Ria Ricis pada acara Wisuda S2 Teuku Ryan baru-baru ini. Taslimah, selaku psikolog mengungkap ada tersirat rasa kekecewaan dari raut wajah Teuku Ryan ketika ditanyai awak media keberadaan sang istri di hari wisudanya.

“Namanya seorang suami di momen istimewa kalau istri enggak hadir itu, tetap kecewa,” kata Taslimah dikutip STARPRO Indonesia, Selasa (28/11/2023)

Saat ditanya mengenai kondisi hubungannya dengan Ria Ricis sebagai pasangan suami istri, kala Teuku Ryan menjawab sambil diiringi dengan senyuman. Akan tetapi jika diperhatikan lebih detail, dirinya sempat memukul tangannya dan matanya tertutup.

