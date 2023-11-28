Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adik Chef Arnold, Reynold Poernomo Tembus Grand Final Dessert Master Australia

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:02 WIB
Adik Chef Arnold, Reynold Poernomo Tembus Grand Final Dessert Master Australia
Reynold Poernomo. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADIK Chef Arnold Poernomo, Reynold Poernomo, berhasil masuk ke grand final pada acara Dessert Masters Australia. Memang jebolan MasterChef Australia ini dikenal sebagai raja dessert.

Nantinya, dia akan melawan Jess Liemantara dan Gareth Whitton. Pengumuman ini disampaikan di akun X resmi @masterchefau dan mendapat perhatian lebih dari 22,4 ribu netizen. Ekspresi wajah Reynold yang bahagia tak bisa ditutupinya.

Reynold Purnomo

“Congratulations Reynold, you are through to the Grand Finale 🤩 #DessertMastersAU,” ungkapnya seperti dikutip MNC Portal, Selasa (28/11/2023).

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Reynold Poernomo memang cukup mahir di bidang Baking dan Pastry Arts. Para juri Dessert Masters Australia, seperti Melissa Leong dan Amaury Guichon, pun kagum dengan hasil hidangan yang dibuat Reynold yang diberi nama Natura.

Hidangan tersebut disajikan secara unik, mirip batang pohon dan dedaunan asli. Terinspirasi dari alam, hidangan tersebut dibuat dari Earl Grey Milk chocolate mouse serta selai lemon dan bergamot. “It’s mind-blowing,” ujar Melissa Leong, dalam unggahan X @masterchefau.

Sama halnya dengan Leong, Amaury Guichon juga sangat kagum dengan setiap detail komponen dessert yang disajikannya. “This is definitely a Dessert Master worth dessert,” kata Amaury Guichon.

Halaman:
1 2
      
