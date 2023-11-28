Warna Rambut Bawa Keberuntungan 2024 Menurut Ramalan Shio

BUKAN rahasia lagi kalau peluang keberuntungan seseorang selain bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki, tapi juga tanda shio yang dimiliki.

Nah banyak aspek atau media yang menurut ramalan shio bisa jadi pembawa keberuntungan untuk setiap tanda shio. Salah satunya warna, termasuk warna rambut yang dikenakan.

Dilansir dari Know Insider, Selasa (28/11/2023) berikut tren warna rambut di tahun 2024 yang diprediksikan bisa membawa keberuntungan untuk empat shio, Tikus hingga Kelinci.

1. Shio Tikus: Orang-orang yang lahir di Tahun Tikus pada dasarnya bersifat kompetitif dan terus-menerus bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Pada tahun 2024, warna merah anggur tua atau warna dengan rona merah menyala akan menjadi warna rambut ideal untuk para pemilik shio ini.

BACA JUGA: 3 Shio Diramalkan Pekerjaannya Makin Lancar Pada 2024

2. Shio Kerbau: Para pemilik shio ini disebut memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Warna-warna yang lebih gelap, terutama warna coklat yang berbeda, sangat cocok dengan kepribadian orang bershio Kerbau.