Nggak Perlu Oplas! Ini 5 Resep Cantik dan Sehat Alami

RESEP cantik dan sehat yang paling mudah adalah menjaga kebersihan dan rajin merawat diri, baik tubuh maupun wajah.

Banyak jalan menuju cantik dan sehat. Selain kebersihan dan perawatan, Anda juga harus membuang jauh-jauh anggapan atau definisi kecantikan yang kurang realistis.

Jangan terjebak dengan cantik itu putih atau rambut hitam berkilau. Lebih dari itu, cantik adalah gaya hidup.

Berikut ini adalah resep cantik sekaligus sehat yang perlu Anda terapkan sehari-hari.

Resep Cantik dan Sehat

1. Tubuh Bersih dan Wangi

Menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan adalah syarat mutlak menjadi cantik. Bersih secara otomatis akan menghasilkan penampilan yang enak dilihat. Jaga aroma tubuh dari bau tidak enak dengan cara mandi setiap hari. Gunakan wewangian untuk menyempurnakan penampilan.

2. Perawatan Wajah

Tak dapat dipungkiri bahwa wajah akan selalu menjadi pusat perhatian. Karena itu, jaga kebersihan dan kesehatan wajah dengan melakukan sejumlah perawatan. Gunakan skincare dan bersihkan wajah selepas menggunakan make-up. Jangan lupa memakai krim malam sebelum tidur agar kesegaran wajah terjaga dan fresh keesokan harinya.

3. Pola Hidup Sehat

Fisik yang prima dan tidak mudah sakit juga membuat penampilan jadi menarik. Karena itu, jagalah kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat, menjaga asupan vitamin, olahraga serta tidur yang cukup.

4. Murah Senyum

Cara menjadi cantik, menarik, dan sehat yang kedua, yaitu murah senyum. Sebagaimana Anda senang melihat orang yang tersenyum, orang lain pun akan senang melihat anda ketika orang tersebut memperoleh sebuah senyuman Anda. Tersenyum juga diketahui dapat meningkatkan suasana hati. Dimana, suasana hati yang baik juga akan terpancar menjadi kilauan khas dalam wajah setiap individu.

5. Positif Thinking

Terlalu sering khawatir bisa meningkatkan kadar hormon kortisol yang dapat mengakibatkan berkurangnya kandungan kolagen dalam kulit sehingga kulit lebih mudah berkeriput. Oleh karena itu, memperbanyak melakukan hal yang dapat membuat anda merasa bahagia sangat penting membuat wajah Anda terlihat cantik, menarik, dan tetap sehat.

(Martin Bagya Kertiyasa)