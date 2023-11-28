Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Alexandra Kosteniuk, Atet Catur Tercantik di Moskow yang Bikin Jatuh Hati

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:08 WIB
6 Alexandra Kosteniuk, Atet Catur Tercantik di Moskow yang Bikin Jatuh Hati
Alexandra Kosteniuk. (Foto: Instagram)
A
A
A

ALEXANDRA Kosteniuk adalah seorang grandmaster catur asal Rusia dan menjadi salah satu pecatur wanita terbaik. Dia sudah meraih gelar GM pada usia 20 tahun, dan menjadi wanita ke-10 yang meraih gelar grandmaster.

Pencapaian terbesarnya terjadi 4 tahun kemudian, ketika pada tahun 2008, ia memenangkan Kejuaraan Catur Dunia Wanita. Ia juga merupakan Juara Wanita Rusia 2 kali, juara wanita Eropa, Juara Dunia Fischer Random 2 kali, dan peraih medali emas 10 kali dalam kompetisi beregu yang bermain untuk Rusia.

Terlepas dari aksinya dengan bidak catur, penampilan Alexandra pun kerap mencuri perhatian netizen. Tidak heran, lantaran dia kerap membagikan penampilannya di akun Instagramnya.

Pose Senyum Manis

Alexandra Kosteniuk

Pada postingan ini Alexandra Kosteniuk mengenakan baju dress berwarna merah yang memiliki V neck yang cantik. Dia menggunakan aksesoris berupa bando yang berbentuk catur yang cocok di rambutnya yg keriting. Selain itu, ia mengenakan kalung emas yang cantik.

Pose Cantik di Depan Catur

Alexandra Kosteniuk

Pada postingan selanjutnya Kosteniuk menggunakan pakaian yang sederhana yaitu, baju yang bermotif pohon kaktus dan ditambah anting silver yang manis.

Pose di Dalam Bathup

Alexandra Kosteniuk

Selanjutnya Alexandra Kosteniuk berpose di dalam bathup terlihat seperti ia tidak menggunakan baju. Namun ia mengenakan kalung dan anting emas. Dengan warna lipstik merah merona.

"Wonderful" komen @phae****

"These are probably the best photos of you that i have seen!" Komen @llqd****.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement