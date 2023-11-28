6 Alexandra Kosteniuk, Atet Catur Tercantik di Moskow yang Bikin Jatuh Hati

ALEXANDRA Kosteniuk adalah seorang grandmaster catur asal Rusia dan menjadi salah satu pecatur wanita terbaik. Dia sudah meraih gelar GM pada usia 20 tahun, dan menjadi wanita ke-10 yang meraih gelar grandmaster.

Pencapaian terbesarnya terjadi 4 tahun kemudian, ketika pada tahun 2008, ia memenangkan Kejuaraan Catur Dunia Wanita. Ia juga merupakan Juara Wanita Rusia 2 kali, juara wanita Eropa, Juara Dunia Fischer Random 2 kali, dan peraih medali emas 10 kali dalam kompetisi beregu yang bermain untuk Rusia.

Terlepas dari aksinya dengan bidak catur, penampilan Alexandra pun kerap mencuri perhatian netizen. Tidak heran, lantaran dia kerap membagikan penampilannya di akun Instagramnya.

Pose Senyum Manis

Pada postingan ini Alexandra Kosteniuk mengenakan baju dress berwarna merah yang memiliki V neck yang cantik. Dia menggunakan aksesoris berupa bando yang berbentuk catur yang cocok di rambutnya yg keriting. Selain itu, ia mengenakan kalung emas yang cantik.

Pose Cantik di Depan Catur

Pada postingan selanjutnya Kosteniuk menggunakan pakaian yang sederhana yaitu, baju yang bermotif pohon kaktus dan ditambah anting silver yang manis.

Pose di Dalam Bathup

Selanjutnya Alexandra Kosteniuk berpose di dalam bathup terlihat seperti ia tidak menggunakan baju. Namun ia mengenakan kalung dan anting emas. Dengan warna lipstik merah merona.

"Wonderful" komen @phae****

"These are probably the best photos of you that i have seen!" Komen @llqd****.