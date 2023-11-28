Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengapa Para Biksu Botak? Simak Alasan dan Sejarahnya

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |22:05 WIB
Mengapa Para Biksu Botak? Simak Alasan dan Sejarahnya
Alasan para biksu botak. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGAPA para biksu botak? Mungkin ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh penganut agama Buddha dan juga masyarakat secara umum.

Biksu yang kita lihat di televisi dan dunia nyata selalu berkepala botak atau tidak berambut.

Mengutip Erlanggapedia, Biksu adalah rohaniwan dari agama Buddha yang memegang peran penting sebagai penyeimbang dalam kehidupan kerohanian. Sebagai biksu, mereka harus menguasai kitab suci dan memiliki ilmu agama Buddha yang matang.

Biksu juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah, belajar, dan bermeditasi di lingkungan wihara.

Lantas, mengapa para biksu botak? Berikut adalah sejarah dan penjelasannya, Selasa (28/11/2023).

Mengutip riwayat hidup Buddha Gotama yang tertulis dalam Majjhima Nikaya 100, diceritakan bahwa setelah Pangeran Siddharta meninggalkan istana bersama kuda Kanthaka dan diikuti oleh kusir Chana, Pangeran Siddharta langsung memotong rambut dengan pedangnya saat tiba di Sungai Anoma.

Pangeran Siddharta memotong rambutnya itu sambil berkata, “Rambutku ini tidak cocok sebagai seorang pertapa, saya harus memotongnya.”

Dengan demikian, menggunduli rambut juga bisa diartikan sebagai melepaskan ikatan duniawi, apalagi bagi seorang wanita rambut adalah mahkota kecantikan.

Dalam sejarah seorang Buddha, bukan hanya Buddha Gotama saja yang kepalanya dicukur gundul, Buddha Kassapa, Sammasambuddha sebelum Buddha Gotama juga berkepala gundul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673//biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158585//shi_yongxin_menjabat_sebagai_kepala_biara_shaolin_sejak_1999-HmZ3_large.jpg
Skandal Kuil Shaolin: Biksu CEO Diselidiki atas Penggelapan dan Hubungan Seksual
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement