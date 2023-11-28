Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Curhat Kehilangan Salah Satu Calon Bayi Kembarnya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:18 WIB
Potret Cantik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Curhat Kehilangan Salah Satu Calon Bayi Kembarnya
Bella Bonita curhat kehilangan salah satu calon anaknya. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELLA Bonita membagikan kabar duka, di mana dia harus rela kehilangan salah satu anak kembarnya. Kabar itu terlihat dari responsnya terhadap komentar netizen.

Di sebuah unggahan TikTok @didut_00, Bella menuliskan komentar bahwa dia telah menahan rasa sakit agar netizen yang menghujatnya merasa puas.

 "Sebisa mungkin aku tahan sakitku biar kalian bisa puas menghina tanpa tau akibatnya,＂ tulisnya dalam kolom komentar.

Terlepas dari masalah yang dihadapi, istri Denny Caknan itu memang sering mendapatkan sorotan karena paras cantiknya yang dianggap mirip Barbie. Mengutip akun Instagramya, berikut potret cantiknya.

1. Pamer baby bump

Bella Bonita 

Kehamilan anak pertama bagi Bella Bonita merupakan anugrah. Kabar ini tentu sekaligus mematahkan anggapan netizen yang mengatakan dia hamil duluan sebelum menikah.

 2. Makeup natural

Bella Bonita 

Dijuluki Barbie Jawa rasanya tak salah karena memang Bella memiliki paras yang cantik. Terlebih ketika dia tampil dengan makeup natural seperti pada foto ini.

Bella terlihat memakai lipstik nude dan membiarkan rambut panjangnya digerai dengan sendikit tatanan curly pada bagian ujung rambut.

