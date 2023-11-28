Mengasuh Baby Moana, Ini Alasan Ria Ricis Bagi Jadwal Terpisah dengan Teuku Ryan

BELAKANGAN rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan santer dikabarkan tengah dilanda masalah dan sempat ramai dirumorkan hendak berpisah. Bahkan keduanya diduga sudah pisah rumah.

Dugaan tersebut merebak lantaran sang vlogger diketahui telah membagi terpisah jadwal asuh anak semata wayangnya, Moana. Namun kenyataannya, Ricis dan Ryan disebut masih tinggal bersama. Hanya saja memang jarang bersama lantaran pekerjaan di luar kota.

Terkait pembagian jadwal asuh baby Moana, dengan rasio empat hari dengannya dan empat hari bersama Teuku Ryan, Ria Ricis mengaku punya alasan tersendiri.

"Jadi kan si Moana memang sering ikut aku ke mana-mana. Jadi di rumah dia enggak sama papanya, sama ibunya terus," ujar Ria Ricis dikutip dari akun YouTube AMP Official dikutip Selasa (28/11/2023)

Terlalu sering sehari-hari bersama sang ibu, baby Moana tidak mau bermain oleh sang ayah. Parahnya lagi sang anak bisa sampai menangis saat dipegang oleh ayahnya sendiri. Dikarenakan kurang adanya bonding dengan Teuku Ryan, akhirnya Ricis pun membuat jadwal asuh tersebut.