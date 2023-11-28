Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengasuh Baby Moana, Ini Alasan Ria Ricis Bagi Jadwal Terpisah dengan Teuku Ryan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:30 WIB
Mengasuh Baby Moana, Ini Alasan Ria Ricis Bagi Jadwal Terpisah dengan Teuku Ryan
Ria Ricis dan baby Moana, (Foto: Instagram @riaricis1975)
A
A
A

BELAKANGAN rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan santer dikabarkan tengah dilanda masalah dan sempat ramai dirumorkan hendak berpisah. Bahkan keduanya diduga sudah pisah rumah.

Dugaan tersebut merebak lantaran sang vlogger diketahui telah membagi terpisah jadwal asuh anak semata wayangnya, Moana. Namun kenyataannya, Ricis dan Ryan disebut masih tinggal bersama. Hanya saja memang jarang bersama lantaran pekerjaan di luar kota.

 BACA JUGA:

Terkait pembagian jadwal asuh baby Moana, dengan rasio empat hari dengannya dan empat hari bersama Teuku Ryan, Ria Ricis mengaku punya alasan tersendiri.

 

(Foto: Instagram) 

"Jadi kan si Moana memang sering ikut aku ke mana-mana. Jadi di rumah dia enggak sama papanya, sama ibunya terus," ujar Ria Ricis dikutip dari akun YouTube AMP Official dikutip Selasa (28/11/2023)

Terlalu sering sehari-hari bersama sang ibu, baby Moana tidak mau bermain oleh sang ayah. Parahnya lagi sang anak bisa sampai menangis saat dipegang oleh ayahnya sendiri. Dikarenakan kurang adanya bonding dengan Teuku Ryan, akhirnya Ricis pun membuat jadwal asuh tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/612/3029017/life_skill_yang_harus_diajarkan_orang_tua_ke_anak_sejak_dini-rc60_large.jpg
8 Life Skill yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028408/irfan_bachdim-LyYW_large.jpg
Gaya Parenting Banjir Pujian, Irfan Bachdim Bagikan Tips Bonding dengan 4 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027272/judi_online-CNMy_large.jpg
Banyak Anak Muda Terjebak Judi Online, Orang Tua Wajib Tahu Cara Membedakan Game Biasa dengan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996485/memukul-untuk-mendisiplinkan-anak-dokter-bikin-si-kecil-miskin-empati-dan-sulit-atur-emosi-aYYKvTiKlC.jpg
Memukul untuk Mendisiplinkan Anak, Dokter: Bikin Si Kecil Miskin Empati dan Sulit Atur Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/612/2925813/kisah-supportive-mom-di-china-apresiasi-anak-walau-nilai-sekolah-hanya-naik-sedikit-ABhSQLr5A0.jpg
Kisah Supportive Mom di China, Apresiasi Anak Walau Nilai Sekolah Hanya Naik Sedikit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement