HOME WOMEN LIFE

Viral Kebaya Dijahit Lengkap dengan Tombol Play Video, Netizen: Silver Play Button

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:30 WIB
Viral Kebaya Dijahit Lengkap dengan Tombol Play Video, Netizen: Silver Play Button
Viral kebaya salah jahit, (Foto: TikTok @realchiziii)
A
A
A

TENGAH viral curhatan netizen di jagat maya perihal drama salah jahit baju, yang sukses menuai banyak respon dari para netizen.

Hal ini terungkap lewat video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @realchiziii. Dalam video singkat berdurasi 21 detik tersebut, sang netizen seolah sedang curhat dengan ‘Mba Taylor’ tren yang sedang hits di TikTok.

Sang netizen mengungkap salah satu temannya mengalami drama salah jahit kebaya di tukang jahit karena video referensi.

“Mba Taylor, temanku ngejahit baju, ngirim referensi baju dari TikTok ke tukang jahit, pas jadi tombol play-nya dijahit juga,” tulis @realchiziii sebagai keterangan video.

Video viral yang sudah mendapatkan 2,3 juta kali penayangan dan lebih dari 257 ribu like dari para pengguna TikTok tersebut menunjukkan, satu potong kebaya berwarna pink dengan tambahan "tombol play" berwarna abu di bagian depan sisi kanan bawah baju.

“Udah mana dijahit dengan rapih pula itu tombol play. Kalau dipencet bakal terjadi apa ya,” tambahnya.

