HOME WOMEN LIFE

6 Perlengkapan Kamar Tidur Bikin Istirahat Nyaman, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:36 WIB
6 Perlengkapan Kamar Tidur Bikin Istirahat Nyaman, Apa Saja?
Promo perlengkapan kamar tidur di AladinMall, (Foto: AladinMall)
A
A
A

PERLENGKAPAN  kamar tidur yang proper memberimu kenyamanan dalam beristirahat usai beraktivitas. Pastikan kasur, bantal hingga selimut dalam keadaan bersih dan siap dipakai.

Lantas, apa saja perlengkapan yang harus ada di kamar tidur?

Perlengkapan Kamar Tidur

 

1. Kasur

Kasur merupakan bagian utama dari ruangan tidur. Semakin empuk kasur, penggunanya juga akan semakin nyaman. Selain itu, pemilihan kasur yang sesuai dengan tubuh dan kebutuhan akan menjaga kesehatan karena dapat meningkatkan kualitas tidur setiap harinya. Banyak pilihan model kasur mulai dari kasur busa hingga kasur dengan pegas. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan.

 BACA JUGA:

2. Bantal dan Guling

Kualitas tidur yang baik tak hanya ditentukan dari suhu ruangan. Pemilihan bantal  dan guling  juga berpengaruh pada kualitas tidur. Dengan menggunakan bantal dan guling yang tepat, bisa jadi kamu akan terbangun dengan perasaan yang senang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
