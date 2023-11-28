Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu One Stop Shopping?

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:13 WIB
Apa Itu One Stop Shopping?
Promo AladinMall.
ONE stop shopping menjadi sesuatu yang mulai banyak dicari orang di era digital yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan seperti saat ini.

 

Namun, tahukah Anda apa maksud dari one stop shopping? Mengapa metode tersebut dilirik oleh masyarakat kita saat ini?

Pengertian One Stop Shopping

Jika diartikan secara harfiah, one stop shopping adalah belanja sekali berhenti. Artinya, Anda bisa mendapatkan berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hingga gadget dan elektronik serta kebutuhan lainnya di dalam satu tempat.

 

Ini merupakan sebuah konsep bisnis yang menawarkan berbagai layanan dalam satu atap sehingga konsumen bisa mendapatkan semua yang dibutuhkan tanpa perlu pergi ke tempat lainnya.

 

Konsep One Stop Shopping biasanya ada pada toko yang menyediakan segala sesuatu yang kemungkinan dibutuhkan pelanggan. Bisa dibilang ini merupakan toko serba ada yang menyediakan berbagai barang sehingga pelanggan dapat membeli semua kebutuhan mereka di satu tempat tanpa harus pergi ke tempat lain.

 

Dalam budaya belanja online, ini bisa disebut sebagai marketplace yang menyediakan berbagai macam kebutuhan dalam satu platform. Sehingga Anda tidak perlu browsing atau men-download aplikasi lain saat berbelanja.

Sejarah One Stop Shopping

Istilah one stop shopping pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada akhir 1920-an atau awal 1930-an untuk menggambarkan model bisnis yang menawarkan kenyamanan kepada pelanggan dalam memenuhi berbagai kebutuhan di satu lokasi, tanpa harus berjalan menyusuri kota untuk mendapatkan layanan terkait di toko yang berbeda.

 

Dengan metode seperti ini, pelanggan tidak harus pergi ke tempat lain menyusuri kota demi mendapatkan layanan yang dibutuhkan di toko yang berbeda. Makanya, nggak heran kalau bisnis dengan konsep one stop shopping ini menjadi kian populer di berbagai kalangan masyarakat.

Kelebihan One Stop Shopping

1.   Praktis

Hal pertama yang membuat konsep bisnis ini semakin disukai oleh banyak konsumen adalah cara belanja yang jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan cara belanja pada umumnya. Pasalnya, semua yang dibutuhkan ada di satu tempat yang sama.

