Tanggal 29 November Memperingati Hari Apa? Berikut 6 Peristiwanya

TANGGAL 29 November memperingati hari apa? Setiap tanggal pastilah menyimpan sejarahnya, di mana terjadi suatu peristiwa pada tanggal tersebut. Mulai dari kejadian besar, kelahiran, seseorang meninggal dunia, bencana, hingga pertistiwa besar lainnya.

Lantas, ada peristiwa dan peringatan apa saja yang terjadi pada tanggal 29 November? Berikut adalah peristiwa dan peringatan tanggal 29 November, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (24/11/2023).

Peringatan 29 November

1.Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina

Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina bermula saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Resolusi 32/40 B. Resolusi ini menetapkan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina.

Pemilihan tanggal ini dilakukan dengan maksud untuk mengenang peristiwa bersejarah dalam sejarah Palestina yang terjadi pada tanggal 29 November 1947, di mana Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 181, juga dikenal sebagai Resolusi Pembagian PBB, yang merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu bagi bangsa Yahudi dan satu bagi bangsa Arab, dengan Yerusalem menjadi kota internasional yang dikelola oleh PBB. Meski tidak terealisasi.

Pada 1948, negara Israel secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya, yang kemudian memicu perang dengan negara-negara Arab dan mengakibatkan penindasan besar terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu, tanggal 29 November dipilih sebagai Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina untuk mengenang sejarah perjuangan mereka.

2. HUT Korpri

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan.

Didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia.

3. Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar

Tanggal 29 November merupakan hari jadi Kabupaten Kepualauan Selayar, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 1.357,03 km² dan memiliki penduduk sebanyak 137.071 jiwa, dengan kepadatan 101 jiwa/km².

Pada 29 November 2023, usia kabupaten ini 417 tahun. Hari tersebut sekaligus mengenang perjuangan para pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda.