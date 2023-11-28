Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Resep Fish Cake Odeng ala Devina Hermawan, Cocok Disantap saat Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:01 WIB
Resep Fish Cake Odeng ala Devina Hermawan, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Fish Cake Odeng. (Foto: YouTube)
MEMASUKI musim hujan, makanan yang berkuah dan hangat menjadi primadona bagi banyak orang. Makanan tersebut cocok dan bisa menghangatkan tubuh di cuaca dingin saat hujan turun.

Menu makanan yang hangat dan berkuah pun bermacam-macam. Namun, bila Anda bosan, cobalah menu fish cake odeng yang tengah viral di kalangan anak muda.

Fish cake odeng ini merupakan makanan ala Korea yang begitu digandrungi millennial. Selain rasanya yang gurih, fish cake odeng biasanya disajikan bersama kuah yang hangat dan segar.

Tak perlu bingung lagi mencarinya, Anda bisa membuat fish cake odeng dengan mudah di rumah. Berikut resep dan cara membuat fish cake odeng ala Devina Hermawan, dilansir Selasa (28/11/2023).

Bahan adonan:

200 gr daging ikan tenggiri

100 gr paha ayam filet

1 siung bawang putih

¼ buah bawang bombai

½ sot garam

2 sdt gula pasir

      
