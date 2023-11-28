Mengenal 30 Arti Emoji WA Paling Sering Digunakan, Jangan Salah Arti Ya!

MENGENAL 30 arti emoji WhatsApp (WA) yang sering digunakan. Mungkin banyak pula yang belum tahu.

Emoji merupakan karakter gambar yang sering digunakan untuk mewakilkan perasaan saat melakukan komunikasi via pesan elektronik. Bukan sembarang emoji, tapi ternyata ada

arti tersendiri.

Lantas, apa saja arti dari emoji-emoji yang sering digunakan di WA? Berikut 30 arti emoji yang paling sering digunakan.

1. Emoji mata melihat ke atas





Arti emoji WA yang sering digunakan pertama ada mata melihat ke atas. Ini biasannya diartikan sebagai ungkapan rasa ketidaksetujuan, bosan, jengkel, muak, hingga penghinaan.

Selain itu, emoji juga suka diartikan sebagai ekspresi jengkel terhadap sesuatu, tidak menarik, tidak dapat dipercaya, tidak layak, atau tidak mengesankan.

2. Emoji tersenyum





Ketika kamu sedang merasa senang, biasanya emoji ini sering kali digunakan. Namun, tahukan arti dari emoji tersenyum ini?

Emoji tersenyum dan mata ikut tersenyum memiliki arti kebahagiaan sejati yang hangat, dan perasaan positif. Hal ini bisa diartikan bahwa orang tersebut sedang berada dalam suasana hati yang baik.

3. Emoji tersenyum dengan hati





Emoji wajah kuning dengan mata tersenyum, senyum tertutup, pipi kemerahan, dan beberapa hati melayang di sekitar kepalanya memiliki arti ungkapan rasa bahagia dan penuh kasih sayang, terutama saat jatuh cinta.

4. Emoji wajah memberi ciuman





Arti emoji WA yang sering digunakan lainnya ada wajah kuning mengedipkan mata dengan bibir memberi ciuman hati kecil berwarna merah. Ini mengandung arti ciuman selamat tinggal atau selamat malam.

Bisa juga diartikan sebagai ungkapan perasaan cinta dan kasih sayang kepada seseorang.

5. Emoji senyum tipis dengan air mata





Arti emoji ini bisa sebagai ungkapan rasa terima kasih, terharu, upaya untuk terlihat bahagia meskipun sebenarnya sedih, atau tersenyum sambil menahan rasa sakit.

6. Emoji wajah penikmat makanan





Arti emoji wajah kuning dengan senyum lebar dan lidah menjulur keluar seolah-olah menjilat bibir yaitu menunjukkan bahwa makanan itu enak. Bisa pula sebagai bentuk ketertarikan terhadap sesuatu hal.

7. Emoji muka konyol





Emoji ini umumnya digunakan untuk mengekspresikan kekonyolan, biasa digunakan ketika mengejek lawat chat. Selain itu, emoji ini juga bisa diartikan untuk mewakili tingkah konyol, bersenang-senang, dan berpesta.

8. Emoji tersenyum dengan tangan terbuka





Emoji wajah kuning tersenyum dengan tangan terbuka seolah memberi pelukan dapat diartikan sebagai ucapan terima kasih dan dukungan, menunjukkan cinta dan perhatian, atau mengungkapkan perasaan hangat dan positif kepada seseorang.

9. Emoji wajah dengan mata mengintip





Emoji wajah kuning dengan tangan menutupi mata dan satu mata lebar mengintip melalui jari dapat diartikan sebagai ungkapan ingin bersembunyi dari sesuatu karena menakutkan, menjijikkan, atau memalukan.

10. Emoji mengedipkan mata





Emoji wajah kuning dengan sedikit senyum dan mulut terbuka sambil mengedipkan mata memiliki arti memberi lelucon, godaan, bercanda, dan penuh kasih sayang.