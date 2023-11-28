Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Gaya Dokter Gigi Cantik Bella Rizky Maulia, Tampilannya Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:08 WIB
5 Gaya Dokter Gigi Cantik Bella Rizky Maulia, Tampilannya Bikin Salfok
Dokter Cantik Bella Rizky. (Foto: Instagram)
A
A
A

DOKTER cantik Bella Rizky Maulia merupakan dokter gigi yang memiliki paras manis. Perempuan asal Medan ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara pada 2021 kemarin.

Saat ini Bella bekerja di salah satu klinik gigi yang berada di Medan, drg Bella juga merupakan owner dari produk obat pil diet dan pil whitening. Bella sendiri aktif di media sosial membagikan kegiatannya.

Dari pantauan MNC Portal dia memiliki hobi traveling dan juga berkuda. Penasaran seperti apa paras cantik Bella? Berikut ulasannya dari Instagram @bellarizkyy.

Gayanya stylish

Bella Rizky

Selain berparas cantik, Bella juga memiliki gaya yang stylish. Seperti di foto ini saat dia foto OOTD di toilet. Bella memakai satu set outfit warna putih yang terdiri dari blouse tanpa lengan dan palazzo pantas dipadukan dengan high heels hitam dan shoulder bag warna senada.

Dia nampak memakai makeup tebal dengan tampilan rambut kecoklatannya yang dicurly. Badai abis!

Pose saat pakai baju dokter

Bella Rizky

Potret cantik Bella saat berada di klinik tempatnya bekerja. Ibu satu anak ini memakai mini dress dipadukan dengan baju dokter berwarna putih. Dia pose menyamping menunjukkan lekuk tubuhnya yang seksi.

Paras cantiknya juga begitu terpancar dengan makeup tebal bernuansa pink dan rambut panjang yang digerai.

Punya body goals

Bella Rizky

Potret Bella saat berada di sebuah bar, dia tampil kece memakai atasan motif dipadukan dengan celana warna krem, shoulder bag dan mules hitam. Busana yang dia pakai membentuk tubuhnya sehingga terlihat body goals.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
