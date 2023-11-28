Potret Terbaru Marshanda, Lagi Rebahan Pamer Wajah Glowing

ARTIS cantik Marshanda baru-baru ini menjadi perbincangan netizen karena wajahnya yang terlihat kusam dan tidak mulus. Hal itu berawal saat Marshanda akan menyapa penggemarnya untuk live bareng di media sosial pribadinya.

"Hi beautiful souls! Kangen banget ngobrol heart to heart sama kalian!" tulis Marshanda.

Marshanda pun mempersilahkan para warganet yang mengikutinya live untuk menanyakan apapun mengenai dirinya. Namun netizen malah fokus pada wajah aslinya di foto yang dianggap kusam dan tidak mulus.

Melihat komentar dari netizen, ibu satu anak itu mengungkapjan kekecewaannya. Dia tidak menyangka mendapat body shamming dari netizen.

"Gue itu sudah nyapa kalian baik-baik mau bikin QnA terus malah yang difokusin adalah kulit muka gue yang kusam dan gradakan. Maksudnya gue ngerti profesi gue itu artis, tapi emang harus selalu sempurna sampai kulit gradakan aja harus dibahas? Kalian tahu kan bullying itu bisa merusak kesehatan mental seseorang. Haduh gue nggak habis pikir sih," ucapnya.

Meski melontarkan kekesalan kepada netizen yg menghinanya, namun dia tetap percaya diri memamerkan paras cantiknya di media sosial.