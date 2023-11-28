Viral Kado Ulang Tahun Cipung Dapat Escavator, Literally Alat Berat

ANAK kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung, baru saja merayakan ulang tahun ke-2. Cipung pun mendapat banyak kado, salah satunya adalah ekskavator di halaman Istana Andara.

Momen itu terlihat dipostingan akun Instagram, @raffinagita1717. Terlihat Cipung berpose dengan ekskavator berwarna kuning bersama sang ibunda, Nagita Slavina.

“Aja the builder,” tulis akun Raffi dan Nagita.

Unggahan itu membagikan sederet potrer gemas Cipung dengan alat berat tersebut. Tak cuma yang berukuran besar, namun ada pula ekskavator berukuran mini yang bisa dikendarai bocah dua tahun ini.

Bak pekerja proyek, Cipung terlihat menggemaskan dengan rompi hijau neon dan helm proyek berwarna putih. Beberapa kali, Cipung juga berpose di atas ekskavator tersebut membuatnya terlihat semakin menggemaskan.

Sebelumnya, momen Cipung mendapat hadiah alat berat itu dibagikan di kanal YouTube, Rans Entertainment. Nagita puj ikut antusias dan mencoba ekskavator tersebut.