Desy Ratnasari Awet Muda Jelang Kepala Lima, Hempas Kerutan Wajah Tanpa Operasi Plastik

DESY Ratnasari dikenal sebagai salah satu artis yang terlihat awet muda. Meski usianya akan memasuki kepala lima pada 12 Desember nanti, tapi kulit wajahnya masih tampak kencang dan terawat.

Bahkan tak jarang, Desy Ratnasari dituding telah menjalani operasi plastik. Mengenai hal itu, dia pun membantah tegas.

Ibu satu anak itu mengungkapkan rahasia di balik wajahnya yang awet muda tersebut dikarenakan dirinya rutin melakukan perawatan di klinik kecantikan.

"Usia saya 50 tahun bulan depan. Tapi alhamdulillah kulit saya tetap terjaga dan lembab, sampai banyak yang bilang oplas. Padahal mah enggak, karena perawatan aja, enggak sakit juga," kata Desy Ratnasari di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (27/11/2023).

Salah satu tren perawatan yang rutin dijalani oleh Desy adalah Dolphin V-shape di Dermapro SF untuk menghilangkan smile line di wajah dan lemak di lengan.

"Karena saya tahu umur saya kalau diet malah makin kurus, kulit wajah mengendur. Nah dengan treatment Dolphin V-shape ini tampak smile line berkurang, kerutan kecil tersamarkan," ujar Desy.

Untuk mengurangi ukuran lengan yang besar, wanita asal Sukabumi ini juga menjalani perawatan Big To Slim.