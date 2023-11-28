Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Warga Korea Utara Dilanda Kerontokan Rambut, Ini Penyebabnya!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:05 WIB
Warga Korea Utara Dilanda Kerontokan Rambut, Ini Penyebabnya!
Warga Korea Selatan mengalami kerontokan rambut. (Foto: Fox Bussines)
A
A
A

WARGA Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un telah mengalami peningkatan yang aneh, di mana sejumlah orang menderita penipisan rambut atau kebotakan. Hal ini disampaikan dari laporan para pakar Korea Selatan.

Para ahli berbicara dengan Radio Free Asia (RFA), membahas bagaimana fenomena tersebut tampaknya berasal dari sejumlah sumber, termasuk infeksi yang menyebabkan rambut rontok sebagai dampaknya dan penggunaan sabun dan deterjen yang mengandung bahan kimia "keras".

Choi Jeong Hoon, seorang dokter dari Korea Utara yang melarikan diri ke selatan dan kini menjabat sebagai peneliti senior di Institut Penelitian Kebijakan Publik di Universitas Korea di Seoul menjelaskan, bahwa tidak mudah bagi warga Korea Utara untuk menemukan produk kimia yang ringan.

Sementara pakar lain berpendapat, topi militer juga dapat merusak rambut karena kurangnya ventilasi yang baik, yang menyebabkan penumpukan bakteri dan pori-pori tersumbat yang dapat menyebabkan penipisan rambut. Semua laki-laki yang berbadan sehat biasanya diwajibkan untuk mengabdi selama 10 tahun di angkatan bersenjata.

Ahn Kyung Soo, kepala DPRKHealth.org menjelaskan, ada banyak pengobatan yang bisa dilakukan mengatasi hal ini.

Telusuri berita women lainnya
