HOME WOMEN BEAUTY

Kulit Wajah Cantik Terawat? Lakukan 7 Kebiasaan Baik Ini Sebelum Tidur

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:30 WIB
Kulit Wajah Cantik Terawat? Lakukan 7 Kebiasaan Baik Ini Sebelum Tidur
Merawat kulit wajah sebelum tidur, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
A
A
A

PERNAHKAH Anda merasa bingung dengan adanya perubahan kulit yang tampak menua walaupun masih berusia muda?

Hal ini terjadi salah satunya karena didorong faktor seperti kepadatan dalam beraktivitas, khususnya jika banyak aktivitas di luar ruangan yang membuat kulit wajah terkena paparan sinar matahari dan debu, menyebabkan kulit wajah menjadi kering dan kusam.

Maka dari itu, kulit wajah sehat, bersih dan berseri tak mudah didapatkan begitu saja, karena butuh dirawat secara rutin pagi, siang dan malam. Ya, perawatan kulit wajah di malam hari sangat penting dilakukan terutama saat sebelum tidur.

Melansir Times of India, Selasa (28/11/2023) ada serangkaian kebiasaan baik di malam hari sebelum tidur yang bisa dilakukan agar kulit wajah jadi lebih sehat dan segar, bersih, lembut, dan terhindar garis-garis penuaan.

1. Pakai milk cleanser: Hapus semua makeup, kotoran, dan minyak yang menempel pada kulit wajah dengan menggunakan milk cleanser. Membersihkan sekaligus melembapkan, serta kulit wajah tetap terlihat muda.

2. Wajib bersihkan wajah: Pastikan tidur dengan wajah yang sudah bersih, mencuci wajah dengan menggunakan cleanser dengan kandungan salicylic acid yang membuat kulit wajah terhindar dari jerawat dan flek hitam.

3. Wajib toner: Gunakanlah toner yang sesuai dengan jenis kulit dan pilihlah toner yang memiliki efek bisa menyegarkan kulit, meremajakan, dan membuat kulit lebih halus dan lembut.

