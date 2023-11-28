Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan di Pakistan, Denny Sumargo Asyik Nikmati Kuliner Kari hingga Roti Prata

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:50 WIB
Liburan di Pakistan, Denny Sumargo Asyik Nikmati Kuliner Kari hingga Roti Prata
Denny Sumargo (Instagram @sumargodenny)
A
A
A

YOUTUBER Denny Sumargo liburan ke Pakistan. Tak cuma menikmati destinasi wisata, Denny juga mencicipi sederet jajanan kaki lima atau street food khas negara di Asia Selatan ini.

Momen itu dibagikan Denny di akun TikTok-nya. Terlihat selebritis sekaligus pebasket Tanah Air membeli beragam jajanan di wilayah tersebut.

“Review makanan Pakistan,” tulis akun @dennysumargoreal seperti dikutip, Selasa (28/11/2023).

Denny pun mencicipi beragam jajanan tersebut. Pertama, ada gorengan yang terbilang unik. Pasalnya, gorengan ini terlihat seperti cabai hijau yang dilumuri adonan tepung.

Telusuri berita women lainnya
